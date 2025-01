Calciomercato Serie B: Giacomo Quagliata è atterrato a Lamezia Terme, pronto per il Catanzaro

Giacomo Quagliata, terzino sinistro classe 2000, ha raggiunto la Calabria atterrando all’aeroporto di Lamezia Terme "Sant’Eufemia". La sua nuova avventura con la maglia del Catanzaro sembra ormai imminente, con visite mediche previste per domani e l'incontro con i nuovi compagni di squadra.



Giacomo Quagliata, terzino sinistro classe 2000, è atterrato poche ore fa all’aeroporto di Lamezia Terme "Sant’Eufemia" per raggiungere Catanzaro, dove trascorrerà la notte prima di sottoporsi alle visite mediche. Il giovane difensore, attualmente in forza alla Cremonese, è pronto a vestire la maglia giallorossa, dando il via a una nuova avventura nella sua carriera.



Un talento in crescita



Nato a Palermo e cresciuto calcisticamente tra Pro Vercelli e Bari, Quagliata ha maturato esperienza anche all’estero, giocando nell’Heracles Almelo in Olanda. Tornato in Italia con la Cremonese, si è imposto come uno dei difensori più promettenti della Serie B, attirando l’attenzione di club come Catanzaro e Reggiana.



Con 11 presenze in campionato e un assist all’attivo nella stagione 2024/25, Quagliata si è distinto per la sua solidità difensiva e capacità di supportare la fase offensiva. Un profilo versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che quello di centrocampista laterale.



Il valore di mercato



Attualmente valutato 1 milione di euro, il giocatore è sotto contratto con la Cremonese fino al 2026. Il suo trasferimento al Catanzaro rappresenta un investimento importante per il club calabrese, che punta su di lui per rafforzare la rosa in vista della lotta per la promozione.



Un futuro a tinte giallorosse



Dopo le visite mediche previste per domani, Quagliata incontrerà i nuovi compagni di squadra e si metterà subito a disposizione del mister. Il Catanzaro, reduce da una stagione positiva, punta su giocatori di talento come Quagliata per consolidare la propria posizione in Serie B e inseguire il sogno della Serie A.



Conclusioni



L’arrivo di Giacomo Quagliata a Catanzaro segna un passo importante per il club e per il giocatore, pronto a dimostrare il suo valore in un ambiente ambizioso. L’attesa dei tifosi è alle stelle, e l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare nelle prossime ore.