Calciomercato Serie B: le squadre calabresi Cosenza e Catanzaro, focus sull'attacco

Cosenza e Catanzaro si preparano per la stagione con nuovi arrivi e trattative intense.

Fra allenamenti e le prime amichevoli, il lavoro di Cosenza e Catanzaro prosegue intensamente e si intreccia con il calciomercato, dove gli attaccanti stanno facendo notizia.

Cosenza: nuovi arrivi e possibili cessioni.

Per quanto riguarda il Cosenza, l'ultimo colpo è stato un centrocampista, ma alcune voci hanno creato un asse ben definito tra Cosenza e Verona. Il primo nome è quello di Charlies, una scommessa che sarà sicuramente a disposizione di Alvini in questa stagione. I buoni rapporti tra i club potrebbero portare a Riva al Crati un altro giocatore dal cognome pesante: l'attaccante argentino Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex attaccante di Inter e Bologna, Ricardo, conosciuto come "El Jardinero". Dopo un buon inizio in Argentina sia nel massimo campionato che in Coppa Sudamericana, Cruz è approdato in Italia al Verona, dove però, complice anche qualche guaio fisico, non è riuscito ad affermarsi. Cosenza potrebbe essere la piazza giusta per lui.

Sul fronte cessioni, la Sampdoria resta la società certamente più interessata a Gennaro Tutino. Il numero 9, secondo quanto trapela, potrebbe accettare di buon grado la piazza genovese, ma le due società devono trovare un accordo economico. Il Cosenza non potrà scendere sotto una certa soglia avendo appena riscattato Tutino dal Parma.

Catanzaro: focus sugli attaccanti.

In casa Catanzaro, sono da registrare tre trattative focalizzate sui centravanti: quella che porta a Matteo Della Morte, Davide Diaw del Vicenza e l'ex cosentino Simone Mazzocchi, seguito anche dal Cosenza. La settimana però potrebbe essersi chiusa con il doppio colpo che ha portato in giallorosso il portiere Andrea Dini e l'esterno sinistro Morleo.

Matteo Della Morte.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, il Vicenza avrebbe respinto anche la seconda offerta da 600mila euro più bonus del Catanzaro per aggiudicarsi le prestazioni sportive dell’esterno offensivo classe 1999, Matteo Della Morte. Recentemente, Della Morte ha cambiato agente, e il Vicenza chiede oltre un milione di euro per lasciarlo partire. Al momento, la situazione è in continua evoluzione, con la società del presidente Noto che deciderà se defilarsi o rilanciare con una proposta ancora più allettante per i biancorossi.

Nuovi arrivi: pareri positivi.

Di questi nuovi arrivi se ne parla molto bene, partendo dal capitano della scorsa stagione Sergio Sabatino, che ha passato diverse stagioni al Catanzaro e subito ha parlato bene dei nuovi acquisti. Tutti quelli con cui si è parlato ne parlano molto bene e la squadra sembra essere pronta per affrontare la nuova stagione con entusiasmo e fiducia. I risultati delle stagioni appena passate parlano da soli e c'è grande soddisfazione per la nuova campagna acquisti con taglio giornalistico;

Le squadre calabresi di Cosenza e Catanzaro stanno lavorando intensamente sia sul campo che sul mercato per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e ci si aspettano ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. I tifosi restano in attesa di ulteriori colpi di mercato che possano rendere le loro squadre ancora più competitive.