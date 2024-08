Calciomercato Serie B. Pontisso dice sì al Catanzaro ecco i dettagli

Simone Pontisso ancora in giallorosso: contratto prolungato fino al 2026, con opzione per l'anno successivo.

CATANZARO – La società US Catanzaro ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto per il calciatore Simone Pontisso, che resterà in giallorosso fino al 30 giugno 2026. Il contratto prevede un'eventuale opzione per l’anno successivo, rafforzando così il legame tra il giocatore e il club.

Simone Pontisso, noto per le sue prestazioni eccellenti e il suo contributo significativo alla squadra, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nel progetto tecnico del Catanzaro. La sua permanenza garantisce stabilità e continuità, elementi chiave per gli obiettivi futuri del club.

Dettagli del contratto

Il nuovo accordo, che estende il contratto attuale fino al 2026, sottolinea la fiducia reciproca tra il giocatore e la dirigenza del Catanzaro. L'opzione per l'anno successivo rappresenta un'ulteriore opportunità per prolungare questa collaborazione, basata sulle performance e sui risultati ottenuti sul campo.

Le Parole della dirigenza

La dirigenza del Catanzaro ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo. "Siamo estremamente felici di continuare il nostro percorso con Simone Pontisso. La sua dedizione e il suo impegno sono esemplari e siamo certi che continuerà a dare un contributo determinante alla nostra squadra", ha dichiarato un portavoce del club.

Il percorso di Pontisso

Pontisso, arrivato al Catanzaro si è rapidamente imposto come uno dei giocatori chiave della squadra. Le sue capacità tecniche, unite a una forte personalità in campo, lo rendono un elemento imprescindibile per l’assetto tattico del mister Vivarini

Obiettivi Futuri

Con il prolungamento del contratto di Pontisso, il Catanzaro guarda con fiducia al futuro, puntando a consolidare i risultati ottenuti e a raggiungere nuovi traguardi. La continuità rappresentata dalla permanenza del centrocampista è vista come un pilastro fondamentale per la costruzione di una squadra competitiva e ambiziosa.

La notizia del rinnovo di Simone Pontisso è accolta con entusiasmo dai tifosi giallorossi, che vedono in lui uno dei simboli della squadra. Il prolungamento del contratto fino al 2026, con l'opzione per l’anno successivo, rappresenta un passo importante per il Catanzaro nella costruzione di un progetto solido e duraturo.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’U.S. Catanzaro 1929

