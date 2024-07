Calciomercato Serie B: ultime trattative e cessioni i dettagli

Movimenti in corso tra Serie A e B: Coulibaly verso il Lens, Lauriente conteso dai club turchi e Piccini vicino al Messico

Salernitana: Coulibaly nel mirino del Lens

Il centrocampista valutato tra i 4 e i 5 milioni

La Salernitana, sotto la guida del nuovo DS Gianluca Petrachi e dell'allenatore Andrea Sottil, sta già preparando il mercato estivo. Tra i giocatori più ricercati c’è Lassana Coulibaly, per il quale il Lens avrebbe mostrato interesse, unendosi così al Monza nella corsa per il centrocampista. La valutazione del giocatore si attesta sui 4-5 milioni di euro.

Sassuolo: Lauriente verso la Turchia

Il Fenerbahce e il Besiktas in corsa

Armand Lauriente, tra i protagonisti della stagione del Sassuolo, ha attirato l’attenzione di Fenerbahce e Besiktas. I club turchi sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il talento francese, valutato 25 milioni di euro dalla società neroverde.

Modena e Reggiana su Bachev

Derby di mercato per il difensore bulgaro

Modena e Reggiana si sfidano sul mercato per Martin Bachev, giovane difensore del Botev Vratsa. Dopo una stagione di successo, il classe 2004 ha attirato l’attenzione di entrambi i club, pronti a competere per assicurarsi le sue prestazioni.

Spezia: caccia al nuovo portiere

Diversi nomi sul taccuino

Con l’addio di Joroen Zoet sempre più probabile, lo Spezia sta valutando diverse opzioni per la porta. Tra i candidati figurano Andrea Fulignati, Anthony Iannarilli, Adrian Semper e i giovani Samuel Pizzignacco e Filip Stankovic. L’obiettivo del club ligure è quello di preparare al meglio la squadra per tentare il ritorno in Serie A.

Sampdoria: tentativo di riportare Darboe

Pirlo punta al ritorno del centrocampista

La Sampdoria starebbe cercando di riportare Ebrima Darboe alla corte di Andrea Pirlo. Il centrocampista, rientrato alla Roma dopo un prestito positivo, è seguito anche da alcuni club di Serie A. Tuttavia, i blucerchiati vogliono riprovare a ingaggiarlo per la prossima stagione.

Palermo: Barbieri nel mirino

La difesa rosanero potrebbe rinforzarsi

Tommaso Barbieri, reduce da una buona stagione con il Pisa, è finito nel mirino del Palermo. La Juventus, attuale proprietaria del cartellino, potrebbe però rendere difficile l’operazione data la forte concorrenza.

Cosenza: vicino l'arrivo di Kouan a parametro zero



Colpo in arrivo per i rossoblù

Il Cosenza è prossimo a chiudere l’ingaggio di Christian Kouan a parametro zero. Il centrocampista, che ha appena lasciato il Perugia, è un obiettivo del tecnico Massimiliano Alvini, che lo aveva già allenato in passato.

Sassuolo: interesse per Aramu

Il mercato neroverde si infiamma

Il Sassuolo punta a Mattia Aramu, recentemente rientrato al Genoa. Nonostante la folta concorrenza di club come Mantova, Palermo, Hellas Verona e Salernitana, il club emiliano sta valutando l’operazione per rinforzare la propria rosa.

Sampdoria: Piccini verso il Messico

Possibile trasferimento all'Atletico San Luis

Cristiano Piccini, difensore della Sampdoria, potrebbe trasferirsi all’Atletico San Luis in Messico. Con il contratto in scadenza nel 2024, il giocatore sembra destinato a lasciare i blucerchiati dopo una stagione in Serie B.

Modena: Seculin verso la Serie C?

Futuro incerto per il portiere gialloblu

Andrea Seculin, ancora legato al Modena per pochi giorni, potrebbe non rinnovare con il club emiliano. Le trattative per il prolungamento del contratto sembrano arenarsi, con il Giornale di Sicilia che riporta un possibile trasferimento del portiere al Trapani, appena promosso in Serie C.