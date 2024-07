Calciomercato, trasferimenti estivi 2024: acquisti e cessioni ufficiali, i dettagli

Giovanni Volpe: L'Asso Napoletano che Rafforza l'Attacco dell'US Catanzaro

La squadra giallorossa accoglie il talento classe 2002, pronto a portare la sua esperienza e creatività alla stagione 2024/25. Volpe si unisce al Catanzaro con un contratto triennale, dopo cinque stagioni di successo nel Potenza.

Trasferimenti Estivi 2024: Acquisti e Cessioni

Baldi Gabriele (Portiere)

- Destinazione: Cosenza

- Provenienza: Giugliano

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Baldi ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Roma, passando poi per diverse squadre di Serie C e B, consolidando la sua esperienza come portiere affidabile.

Veliaj Giulio (Portiere)

- Destinazione: Cesena

- Provenienza: Svincolato

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Veliaj ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Lecce, facendo esperienza in squadre minori prima di firmare con il Cesena come svincolato.

Pitti Enea (Difensore)

- Destinazione: Cesena

- Provenienza: Svincolato

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Pitti è cresciuto nel vivaio del Parma, giocando poi in Serie D e C prima di approdare al Cesena.

Sersanti Alessandro (Centrocampista)

- Destinazione: Reggiana

- Provenienza: Juventus

- Tipo: Temporaneo

- Carriera: Sersanti è un prodotto del vivaio della Juventus, dove ha giocato principalmente nella squadra Under 23, dimostrando buone capacità tecniche e tattiche.

Dalle Mura Christian (Difensore)

- Destinazione: Cosenza

- Provenienza: Fiorentina

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Dalle Mura ha fatto esperienze in Serie B e C, consolidando la sua reputazione come difensore centrale.

Manzari Giacomo (Attaccante)

- Destinazione: Bari

- Provenienza: Sassuolo

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Manzari è stato parte del vivaio del Sassuolo, giocando anche in prestito in squadre di Serie B per accumulare esperienza.

Mancuso Leonardo (Attaccante)

- Destinazione: Mantova

- Provenienza: Monza

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Mancuso ha giocato in diverse squadre di Serie B e C, mostrando le sue capacità di goleador e contribuendo significativamente ai successi delle squadre in cui ha militato.

Antov Valentin (Difensore)

- Destinazione: Cremonese

- Provenienza: Monza

- Tipo: Temporaneo

- Carriera: Antov ha iniziato la sua carriera in Bulgaria prima di trasferirsi in Italia, dove ha giocato con Monza e altre squadre, dimostrandosi un difensore solido.

Calo Giacomo (Centrocampista)

- Destinazione: Cesena

- Provenienza: Cosenza

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Calo è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, passando poi per diverse squadre di Serie B, dove ha mostrato le sue capacità di regista di centrocampo.

Sgarbi Lorenzo (Attaccante)

- Destinazione: Bari

- Provenienza: Napoli

- Tipo: Temporaneo

- Carriera: Sgarbi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Napoli, mostrando grande potenziale come attaccante versatile.

Urso Oliver (Difensore)

- Destinazione: Reggiana

- Provenienza: Svincolato

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Urso ha giocato in diverse squadre minori prima di firmare con la Reggiana, dimostrando le sue capacità difensive.

Bagheria Fabrizio (Portiere)

- Destinazione: Modena

- Provenienza: Svincolato

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Bagheria ha maturato esperienze in squadre di Serie D e C, emergendo come portiere promettente.

Bleve Marco (Portiere)

- Destinazione: Carrarese

- Provenienza: Lecce

- Tipo: Temporaneo

- Carriera: Bleve ha giocato nelle giovanili del Lecce, accumulando esperienza come secondo portiere in Serie B e C.

Motta Edoardo (Portiere)

- Destinazione: Reggiana

- Provenienza: Juventus

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Motta ha fatto parte del settore giovanile della Juventus, mostrando grande potenziale come portiere.

Sala Mattia (Centrocampista)

- Destinazione: Pisa

- Provenienza: Svincolato

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Sala ha giocato in diverse squadre di Serie C e D, dimostrando le sue capacità di centrocampista duttile.

Coppola Francesco (Difensore)

- Destinazione: Pisa

- Provenienza: Svincolato

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Coppola ha iniziato nelle giovanili del Bologna, giocando poi in Serie D e C prima di approdare al Pisa.

Mangraviti Massimiliano (Difensore)

- Destinazione: Cesena

- Provenienza: Brescia

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Mangraviti ha giocato nel settore giovanile del Brescia, facendo esperienze in Serie B e C come difensore centrale affidabile.

Martini Jacopo (Centrocampista)

- Destinazione: Sudtirol

- Provenienza: Inter

- Tipo: Definitivo

- Carriera: Martini è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, mostrando grandi capacità di centrocampista offensivo.

Obaretin Nosa Edward (Difensore)

- Destinazione: Bari

- Provenienza: Napoli

- Tipo: Temporaneo

- Carriera: Obaretin ha fatto parte del settore giovanile del Napoli, emergendo come difensore talentuoso e promettente.

Casolari Federico (Centrocampista)

- Destinazione: Cittadella

- Provenienza: Sassuolo

- Tipo: Temporaneo

- Carriera: Casolari ha iniziato nelle giovanili del Sassuolo, mostrando grande versatilità come centrocampista.

L'US Catanzaro punta a rafforzare la sua rosa con giovani talenti e calciatori esperti, preparandosi ad affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione. Con l'arrivo di Giovanni Volpe e altri nuovi innesti, i tifosi giallorossi possono aspettarsi una stagione avvincente e competitiva.