Caldo eccezionale a Catanzaro, scuole chiuse alle 13 dal 14 al 19 settembre

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Il Comune dispone la conclusione anticipata delle lezioni per proteggere studenti e personale dalle temperature elevate

Uscita anticipata nelle scuole di Catanzaro

A causa dell’ondata di calore prevista a Catanzaro, le attività scolastiche ed educative termineranno entro le ore 13:00 nel periodo compreso tra lunedì 14 e sabato 19 settembre 2026.

Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Nicola Fiorita attraverso un’ordinanza contingibile e urgente, emanata con l’obiettivo di tutelare la salute degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico durante le ore più calde della giornata.

Quali scuole sono interessate dall’ordinanza

L’uscita anticipata dalle scuole di Catanzaro riguarda tutti gli istituti pubblici presenti sul territorio comunale, comprese:

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le scuole dell’infanzia;

le scuole primarie;

le scuole secondarie di primo grado;

le scuole secondarie di secondo grado;

i servizi educativi per l’infanzia.

Nei giorni in cui è prevista attività didattica, le lezioni dovranno quindi concludersi tassativamente entro le 13:00.

Una misura precauzionale contro il disagio termico

La decisione è stata presa in seguito alle previsioni di temperature superiori alle medie stagionali, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La permanenza prolungata in aule prive di adeguati sistemi di raffrescamento o di un sufficiente ricambio dell’aria potrebbe aumentare il disagio termico e comportare rischi per la salute delle persone più vulnerabili.

Il provvedimento nasce anche dal confronto con i dirigenti scolastici della città. Durante il tavolo convocato il 7 settembre 2026 presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, in particolare i responsabili degli istituti comprensivi avevano manifestato preoccupazione per le condizioni climatiche all’interno degli edifici scolastici.

L’ordinanza rappresenta quindi una misura temporanea e precauzionale, limitata ai giorni nei quali sono attese le condizioni meteorologiche più critiche.

Come sarà organizzata l’uscita degli studenti

I dirigenti scolastici dovranno comunicare tempestivamente alle famiglie le modalità organizzative previste nei singoli istituti. Ogni scuola sarà chiamata a gestire l’uscita anticipata degli alunni, assicurandone la vigilanza fino alla riconsegna ai genitori o alle persone regolarmente autorizzate.

Le famiglie dovranno pertanto fare riferimento alle comunicazioni ufficiali inviate dalla propria scuola per conoscere eventuali variazioni relative agli orari, al servizio mensa e alle attività pomeridiane.

Trasporti e servizi informati del cambiamento

L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Azienda sanitaria provinciale, alla Polizia locale e ad AMC Spa.

Il coinvolgimento dell’azienda di trasporto pubblico consentirà di valutare gli adeguamenti necessari per agevolare il rientro degli studenti al termine anticipato delle lezioni.

Dove consultare l’ordinanza completa

Il testo integrale dell’ordinanza sulle scuole di Catanzaro è disponibile nell’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune. Il provvedimento resterà valido dal 14 al 19 settembre 2026, salvo eventuali successive disposizioni legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.