Calendario scolastico 2026 2027 tutte le date di inizio e fine delle lezioni regione per regione
Il nuovo anno scolastico parte il 7 settembre a Bolzano e termina in date differenti sul territorio nazionale ecco quando riaprono le scuole e quali sono le vacanze di Natale Pasqua e i principali ponti
Roma, 7 settembre 2026
Il calendario scolastico 2026/2027 non prevede una data unica per il ritorno in classe. Come accade ogni anno, sono le Regioni e le Province autonome a stabilire l’inizio e la conclusione delle lezioni, oltre alle sospensioni legate a ponti, Carnevale e ricorrenze territoriali.
La prima campanella suona il 7 settembre 2026 nella Provincia autonoma di Bolzano, mentre gli ultimi studenti a rientrare saranno quelli della Puglia, dove le lezioni cominceranno il 17 settembre.
Il calendario interessa studenti, famiglie e personale scolastico, chiamati a organizzare attività e impegni in base alle decisioni adottate sul territorio. Per preparare lezioni, attività motorie e percorsi educativi durante l’anno è inoltre possibile consultare le risorse didattiche online dedicate ai docenti e agli aspiranti insegnanti.
Quando inizia la scuola nel 2026
L’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 sarà distribuito nell’arco di dieci giorni.
La Provincia autonoma di Bolzano apre per prima le scuole, con l’inizio delle lezioni fissato al 7 settembre 2026. Nella stessa giornata riprendono le attività anche le scuole dell’infanzia della Lombardia, mentre per gli altri ordini scolastici lombardi bisognerà attendere il 14 settembre.
Il 10 settembre 2026 rientrano in classe gli studenti della Valle d’Aosta, del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.
Il gruppo più numeroso riprende le attività il 14 settembre 2026. La campanella suona in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.
Il 15 settembre 2026 iniziano le lezioni in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.
Il 16 settembre 2026 è il turno di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A completare il quadro è la Puglia, dove il ritorno sui banchi è previsto per il 17 settembre 2026.
Date di inizio e fine delle lezioni regione per regione
Le date di chiusura variano da Regione a Regione. Nella maggior parte dei territori l’ultima campanella suonerà tra il 5 e il 10 giugno 2027, con alcune eccezioni.
Abruzzo
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027
Basilicata
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Calabria
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Campania
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Emilia-Romagna
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Fine delle lezioni: 5 giugno 2027
Friuli Venezia Giulia
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027
Lazio
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Liguria
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Lombardia
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Marche
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 5 giugno 2027
Molise
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027
Piemonte
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027
Puglia
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Sardegna
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Sicilia
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027
Toscana
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027
Provincia autonoma di Bolzano
Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026
Fine delle lezioni: 16 giugno 2027
Provincia autonoma di Trento
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Umbria
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Valle d’Aosta
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027
Veneto
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Fine delle lezioni: 12 giugno 2027
Le prime Regioni a concludere le attività saranno quindi Emilia-Romagna e Marche, con chiusura fissata al 5 giugno. La Provincia autonoma di Bolzano prolungherà invece le lezioni fino al 16 giugno 2027.
Quando terminano le scuole dell’infanzia
Per le scuole dell’infanzia il calendario segue generalmente una durata più lunga rispetto alla scuola primaria e alla secondaria. Nella maggior parte delle Regioni le attività educative termineranno il 30 giugno 2027.
Sono previste disposizioni differenti in alcuni territori. In Friuli Venezia Giulia, per esempio, la conclusione delle attività nelle scuole dell’infanzia è fissata al 26 giugno 2027.
Famiglie e personale sono invitati a controllare anche le comunicazioni del singolo istituto, soprattutto quando vengono adottati adattamenti locali.
Vacanze di Natale 2026
Le vacanze di Natale 2026 inizieranno, a seconda della Regione, il 23 o il 24 dicembre. La ripresa delle lezioni avverrà generalmente il 7 gennaio 2027, dopo la festività dell’Epifania.
In alcune Regioni la sospensione è indicata formalmente dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, mentre in altre parte dal 24 dicembre. La Sicilia prevede una pausa più lunga, con sospensione delle lezioni fino al 7 gennaio 2027 compreso.
Prima di organizzare viaggi o altri impegni familiari è consigliabile consultare il calendario pubblicato dalla propria scuola, che potrebbe includere ulteriori adattamenti.
Vacanze di Pasqua 2027
Le vacanze di Pasqua 2027 risultano più uniformi sul territorio nazionale. Nella maggior parte delle Regioni le lezioni saranno sospese da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027.
La domenica di Pasqua cade il 28 marzo, mentre il Lunedì dell’Angelo ricorre il 29 marzo. Il rientro in aula è generalmente previsto per mercoledì 31 marzo, salvo differenti disposizioni territoriali.
Festività nazionali dell’anno scolastico 2026 2027
Alle sospensioni regionali si aggiungono le festività nazionali, valide per tutte le scuole italiane.
4 ottobre 2026
San Francesco d’Assisi
1° novembre 2026
Tutti i Santi
8 dicembre 2026
Immacolata Concezione
25 dicembre 2026
Natale
26 dicembre 2026
Santo Stefano
1° gennaio 2027
Capodanno
6 gennaio 2027
Epifania
29 marzo 2027
Lunedì dell’Angelo
25 aprile 2027
Festa della Liberazione
1° maggio 2027
Festa dei Lavoratori
2 giugno 2027
Festa della Repubblica
A queste date si aggiunge la festa del Santo Patrono, quando coincide con una giornata di lezione.
Diverse ricorrenze dell’anno scolastico 2026/2027 cadono di sabato o domenica. È il caso del 4 ottobre, del 1° novembre e del 25 aprile, che ricorrono di domenica. Anche il 1° maggio 2027 cade di sabato.
Ponti scolastici e sospensioni regionali
Uno dei primi periodi di pausa riguarda la commemorazione dei defunti. Il 2 novembre 2026 le lezioni saranno sospese in diversi territori, tra cui Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento.
Il Veneto prevede la sospensione dal 30 ottobre al 2 novembre, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano la pausa autunnale si estende dal 31 ottobre all’8 novembre.
Un altro ponte particolarmente diffuso è quello del 7 dicembre 2026, collocato immediatamente prima della festa dell’Immacolata. La sospensione interessa numerose aree italiane, anche se occorre verificare le disposizioni del proprio calendario regionale.
Vacanze di Carnevale 2027
Nel mese di febbraio sono previste le principali interruzioni legate al Carnevale 2027.
Campania, Liguria e Lombardia
Sospensione prevista l’8 e il 9 febbraio.
Sardegna
Sospensione prevista il 9 febbraio.
Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto
Pausa prevista dall’8 al 10 febbraio.
Piemonte
Sospensione delle lezioni dal 6 al 10 febbraio.
Provincia autonoma di Bolzano
Pausa dal 6 al 14 febbraio.
Le indicazioni possono cambiare in base al calendario adottato dall’istituto e alle tradizioni locali.
I ponti della primavera 2027
Ulteriori sospensioni sono previste tra aprile e giugno. In Sardegna le scuole resteranno chiuse il 28 aprile 2027 in occasione di Sa Die de sa Sardigna.
Il Veneto ha stabilito la sospensione delle lezioni il 29 e 30 aprile e nelle giornate del 31 maggio e 1° giugno. Anche il Molise prevede un ponte a ridosso della Festa della Repubblica.
Poiché il 25 aprile e il 1° maggio cadono rispettivamente di domenica e sabato, nel 2027 le possibilità di creare lunghi periodi di pausa saranno più limitate rispetto ad altri anni.
Le scuole possono modificare il calendario
Le istituzioni scolastiche possono apportare adattamenti al calendario regionale, tenendo conto delle esigenze didattiche, organizzative e territoriali.
Le eventuali modifiche vengono deliberate dagli organi collegiali competenti, nel rispetto dell’autonomia scolastica, del monte ore annuale previsto e del numero minimo di giorni di lezione necessario per garantire la validità dell’anno.
Per conoscere con certezza ponti, recuperi e giornate aggiuntive di sospensione è quindi indispensabile consultare il calendario pubblicato dal proprio istituto scolastico.
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