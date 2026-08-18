Catanzaro. Scuola media Lucia Abiuso di Santo Janni pronta ad aprire Levato chiede nuove corse AMC

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La nuova struttura intitolata a Lucia Abiuso si prepara ad accogliere gli studenti Levato sollecita collegamenti con Cava Signorello Alli Siano e Campagnella

La nuova scuola media Lucia Abiuso quartiere Santo Janni è pronta ad accogliere gli studenti in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2026 2027. A darne notizia è il consigliere comunale di Catanzaro Luigi Levato, che, attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, ha espresso soddisfazione per il completamento della struttura, richiamando però l’attenzione su un aspetto fondamentale: garantire agli alunni un adeguato servizio di trasporto pubblico scolastico.

Secondo Levato, l’apertura del nuovo plesso intitolato a Lucia Abiuso deve essere accompagnata da collegamenti capaci di consentire agli studenti dei quartieri vicini di raggiungere la scuola in modo autonomo e sicuro.

La scuola Lucia Abiuso come punto di riferimento per il quartiere

La disponibilità di nuovi spazi, aule e banchi rappresenta un passaggio importante per S. Janni e per l’intera area interessata. Nelle intenzioni evidenziate dal consigliere comunale, la scuola media Lucia Abiuso dovrà essere non soltanto un luogo dedicato all’istruzione, ma anche un centro di formazione, socialità e partecipazione per il quartiere.

L’entrata in funzione dell’edificio pone, tuttavia, anche il tema dell’accessibilità. Una struttura moderna e pronta ad accogliere gli studenti, per svolgere pienamente il proprio ruolo, deve poter essere raggiunta con facilità anche dalle famiglie che non intendono o non possono utilizzare quotidianamente l’automobile.

La richiesta di Levato ad AMC Catanzaro

Nella comunicazione indirizzata alla dirigenza di AMC Catanzaro e all’assessore comunale alla Mobilità, Levato chiede di valutare, prima dell’inizio delle lezioni, l’attivazione di un percorso alternativo oppure di corse dedicate alla scuola media Lucia Abiuso di S. Janni.

La proposta riguarda in particolare i collegamenti tra il nuovo plesso e i quartieri di:

Cava

Signorello

Alli

Siano

Campagnella

L’obiettivo è predisporre un servizio compatibile con gli orari scolastici, individuando fermate e percorsi funzionali alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Trasporto pubblico per ridurre traffico e disagi

L’assenza di collegamenti adeguati potrebbe costringere numerosi genitori a utilizzare l’auto privata per accompagnare e riprendere i propri figli. Una situazione che, soprattutto negli orari di ingresso e uscita, rischierebbe di aumentare il traffico nei pressi della scuola Lucia Abiuso, provocando possibili rallentamenti e problemi di sicurezza.

Un servizio di trasporto pubblico organizzato in base agli orari delle lezioni permetterebbe, invece, di contenere la presenza delle automobili, rendere più ordinata la viabilità e favorire una maggiore autonomia degli studenti.

La questione assume anche un valore sociale: non tutte le famiglie dispongono delle stesse possibilità organizzative. Garantire corse accessibili significa tutelare concretamente il diritto allo studio ed evitare che la distanza o la mancanza di un mezzo privato diventino ostacoli alla frequenza scolastica.

Proposto un confronto tra scuola famiglie e azienda dei trasporti

Levato si è dichiarato disponibile a partecipare a un tavolo di confronto con AMC Catanzaro, la dirigenza della scuola Lucia Abiuso e i rappresentanti dei genitori. Il dialogo tra le parti potrebbe servire a definire nel dettaglio il numero delle corse, gli orari, le fermate e il percorso più adatto a servire i quartieri coinvolti.

La richiesta, datata 27 luglio 2026, punta a ottenere una risposta in tempo utile per organizzare il servizio prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Il messaggio del consigliere è chiaro: la scuola non coincide soltanto con l’edificio, ma comprende anche le condizioni necessarie per renderla realmente accessibile. Per questo la nuova scuola media Lucia Abiuso di S. Janni potrebbe rappresentare un’opportunità non solo sul piano educativo, ma anche per migliorare la mobilità e i servizi destinati alle famiglie della zona.