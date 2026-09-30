Canicattini Bagni. Nuovo anno accademico della Libera Unitre
Si rinnova l’appuntamento con la cultura, la formazione e la socialità promosso dalla Libera UNITRE di Canicattini Bagni, che si appresta ad inaugurare ufficialmente il suo XVIII anno accademico.
La cerimonia di apertura è prevista per giovedì 22 ottobre, alle ore 17, nei locali del Centro Diurno di via XX Settembre 167. L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività del Comune di Canicattini Bagni e del Centro Studi San Tommaso d’Aquino di Siracusa.
La giornata inaugurale prevede la partecipazione di due relatori che affronteranno tematiche di particolare interesse sociale e sanitario. Tra gli interventi figura quello del dottor Alfio Cimino, primario di Geriatria dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, che porterà la propria esperienza nel campo dell’assistenza e della salute della popolazione anziana.
È prevista inoltre la partecipazione dell’avvocata Daniela La Runa, presidente del Centro antiviolenza IPAZIA, chiamata a offrire un contributo su tematiche legate alla prevenzione e al contrasto della violenza alle donne.
L'apertura dell'anno accademico non sarà però soltanto un momento dedicato all'approfondimento. Il programma prevede infatti anche una parte artistica, con performance canoro-musicali e poetico-teatrali, affidate a Umberto Garro e alla sua band, insieme ad altri artisti.
L'iniziativa rappresenta così un momento di incontro tra cultura, informazione, formazione e socialità, elementi che caratterizzano l'attività dell'UNITRE e che accompagnano l'avvio del nuovo anno accademico.
La cerimonia inaugurale costituirà inoltre un'occasione per ritrovarsi e dare ufficialmente avvio alle attività del XVIII anno della Libera UNITRE di Canicattini Bagni, confermando il ruolo dell'associazione quale spazio di partecipazione e di diffusione della cultura all'interno della comunità locale.
Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte
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