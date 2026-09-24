Cerca

Pubblica Istruzione Lazio Roma

Scuola, la riforma trasforma istituti tecnici e professionali in licei

Redazione
Condividi:
Scuola, la riforma trasforma istituti tecnici e professionali in licei
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Una riforma della scuola destinata a cambiare volto all'istruzione superiore italiana è al centro della bozza di decreto che nelle prossime settimane potrebbe approdare in Consiglio dei ministri. Il testo introduce novità significative a partire dalla denominazione degli istituti: gli istituti tecnici assumeranno il nome di licei tecnologici, mentre gli istituti professionali diventeranno licei professionali. Una scelta che punta a rafforzare l'identità culturale di questi percorsi, storicamente considerati di serie B rispetto ai licei tradizionali.

Latino facoltativo dalle medie: la novità

Tra le misure più discusse spicca l'introduzione di un'ora settimanale facoltativa di latino a partire dal secondo anno della scuola media. L'insegnamento, su base volontaria, mira a offrire agli studenti un primo approccio alla lingua e alla cultura classica, in vista della scelta della scuola superiore. La decisione spetterà alle famiglie, che potranno optare per questo approfondimento senza modificare il monte ore obbligatorio.

Più fondi per i libri di testo e soglia di reddito più alta

Sul fronte economico, la bozza prevede un incremento di 21 milioni di euro nel 2026 per la fornitura gratuita o parzialmente gratuita dei libri di testo. Inoltre, la soglia di reddito per accedere al contributo destinato alle famiglie sale da 30.000 a 40.000 euro, ampliando così la platea dei beneficiari. Una misura pensata per contrastare il caro-libri e sostenere le famiglie con redditi medi, spesso escluse dai sussidi.

Le reazioni e le prossime tappe

La riforma, se confermata, rappresenterebbe una svolta epocale per la scuola italiana. I licei tecnologici e i licei professionali vedrebbero così valorizzato il loro ruolo nella formazione di tecnici e professionisti, mentre il latino facoltativo alle medie riaccende il dibattito sull'insegnamento delle lingue classiche. Restano da definire i dettagli attuativi e le coperture finanziarie, ma l'impianto del decreto è già al centro del confronto politico.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
riforma scuola licei tecnologici professionali latino facoltativo libri testo decreto istituti tecnici media contributo

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Pubblica Istruzione

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 5 volte su 11. Oggi sono analizzate 8 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza