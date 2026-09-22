Nuovo Corso per Allievi Forestali Trentini alla Scuola di Cittaducale
Ha preso il via questa mattina, presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, il corso di formazione dedicato a 45 allievi forestali della Provincia Autonoma di Trento. L'iniziativa nasce da un Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale trentino, rafforzando una collaborazione che prosegue da anni.
Un percorso formativo intensivo
Dopo l'accoglienza iniziale, i partecipanti hanno subito iniziato le attività didattiche e addestrative, che si protrarranno fino al prossimo 2 ottobre nella sede di Cittaducale. Il programma combina lezioni teoriche, esercitazioni pratiche sul campo e addestramento formale, con l'obiettivo di sviluppare competenze specialistiche nella tutela dell'ambiente, dei boschi e del territorio.
Collaborazione consolidata tra Arma e Trentino
Questo corso rappresenta l'ultimo tassello di una fruttuosa sinergia avviata in passato: già lo scorso aprile, presso il Centro Addestramento di Ceva (CN), si era tenuto un primo modulo per 29 allievi del Corpo Forestale del Trentino, di cui 24 aspiranti Sottotenenti e 5 Allievi Forestali. Esperienze analoghe si erano svolte anche nel 2019 a Ceva e nel 2023 a Cittaducale, a testimonianza di un rapporto solido e continuativo.
Impegno parallelo per la formazione forestale
L'avvio di questo corso si inserisce in un periodo di grande attività per la Scuola Forestale Carabinieri. Contemporaneamente, presso la sede distaccata di Rieti, è iniziata la seconda sessione formativa per 94 allievi del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Questa concomitanza sottolinea l'impegno comune nella protezione della fauna, delle foreste e del patrimonio naturale italiano, con la Scuola che si conferma punto di riferimento nazionale per la specializzazione in materia forestale e ambientale.
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