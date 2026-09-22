Nuovo Corso per Allievi Forestali Trentini alla Scuola di Cittaducale

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ha preso il via questa mattina, presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, il corso di formazione dedicato a 45 allievi forestali della Provincia Autonoma di Trento. L'iniziativa nasce da un Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale trentino, rafforzando una collaborazione che prosegue da anni.

Un percorso formativo intensivo

Dopo l'accoglienza iniziale, i partecipanti hanno subito iniziato le attività didattiche e addestrative, che si protrarranno fino al prossimo 2 ottobre nella sede di Cittaducale. Il programma combina lezioni teoriche, esercitazioni pratiche sul campo e addestramento formale, con l'obiettivo di sviluppare competenze specialistiche nella tutela dell'ambiente, dei boschi e del territorio.

Collaborazione consolidata tra Arma e Trentino

Questo corso rappresenta l'ultimo tassello di una fruttuosa sinergia avviata in passato: già lo scorso aprile, presso il Centro Addestramento di Ceva (CN), si era tenuto un primo modulo per 29 allievi del Corpo Forestale del Trentino, di cui 24 aspiranti Sottotenenti e 5 Allievi Forestali. Esperienze analoghe si erano svolte anche nel 2019 a Ceva e nel 2023 a Cittaducale, a testimonianza di un rapporto solido e continuativo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Impegno parallelo per la formazione forestale

L'avvio di questo corso si inserisce in un periodo di grande attività per la Scuola Forestale Carabinieri. Contemporaneamente, presso la sede distaccata di Rieti, è iniziata la seconda sessione formativa per 94 allievi del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Questa concomitanza sottolinea l'impegno comune nella protezione della fauna, delle foreste e del patrimonio naturale italiano, con la Scuola che si conferma punto di riferimento nazionale per la specializzazione in materia forestale e ambientale.