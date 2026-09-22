Master in Innovazione e Sostenibilità Agroindustriale: formazione d'eccellenza con borse di studio in Calabria

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Il settore agroindustriale è chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse, tra innovazione, sostenibilità e competitività globale. Per rispondere a questa esigenza, l'Università della Calabria lancia la prima edizione del Master di II livello in Innovazione e Sostenibilità nel Settore Agroindustriale per l'anno accademico 2026/2027. Un percorso formativo d'avanguardia che mira a creare figure professionali in grado di guidare il cambiamento nella filiera agroalimentare.

Un programma per formare leader della transizione

L'obiettivo del master è fornire competenze avanzate per comprendere e gestire le dinamiche economiche, normative e competitive delle principali filiere agroindustriali. I partecipanti acquisiranno strumenti per l'analisi di mercato, la valutazione economico-finanziaria dei progetti, il posizionamento strategico e lo studio delle politiche di settore. Un bagaglio di competenze trasversali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, come sottolineano gli organizzatori: "Il master forma profili in grado di muoversi con sicurezza tra le diverse anime del settore, coniugando visione strategica e capacità operative".

Sbocchi occupazionali: dove lavorare dopo il master

I diplomati potranno ricoprire ruoli di responsabilità in imprese agroindustriali e aziende agricole, società di consulenza, associazioni di categoria, organizzazioni professionali, enti pubblici e agenzie di sviluppo. Il titolo apre anche alla libera professione, offrendo una vasta gamma di opportunità in un settore in costante evoluzione. La crescente attenzione alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica rende queste figure particolarmente richieste nel mercato del lavoro.

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Borse di studio e voucher: come iscriversi a costo ridotto

Il master è rivolto a tutti i possessori di laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, in qualsiasi disciplina. Grazie alle borse di studio da 3.000 euro finanziate da ARSAC e da un pool di imprese partner del settore agroalimentare, per i beneficiari il costo effettivo di iscrizione si riduce a soli 500 euro. Inoltre, la Regione Calabria sostiene la frequenza ai percorsi di alta formazione con voucher che possono coprire i costi di iscrizione. Per dettagli e requisiti è possibile consultare l'Avviso Voucher Master sul portale CalabriaEuropa.

Un'occasione unica nel panorama dell'alta formazione

Questa prima edizione del master rappresenta un'opportunità irripetibile per chi desidera specializzarsi nel settore agroindustriale con un approccio innovativo e sostenibile. La combinazione di docenza accademica di qualità, borse di studio e sostegno regionale rende il percorso accessibile e altamente professionalizzante. Le iscrizioni sono aperte: per ulteriori informazioni sul programma, sulle modalità di ammissione e sulle scadenze, è possibile visitare il sito ufficiale del master all'indirizzo https://desf.unical.it/master-agroindustriale/.