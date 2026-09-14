Catanzaro, nuova sede per il liceo Siciliani: primo giorno di scuola per circa 800 studenti

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Ottocento studenti inaugurano il moderno edificio scolastico realizzato nel quartiere Siano con aule laboratori palestra e nuovi spazi per la didattica

Le lezioni iniziano in anticipo a Catanzaro

È cominciato con un giorno di anticipo il nuovo anno scolastico per alcuni istituti della provincia di Catanzaro. Tra le scuole che hanno riaperto le porte figura il liceo scientifico Siciliani, dove circa 800 studenti hanno ripreso le lezioni all’interno di una sede completamente nuova.

L’avvio anticipato rispetto al calendario scolastico della Regione Calabria ha assunto un significato particolare per l’intera comunità scolastica. Studenti, docenti e personale hanno infatti inaugurato l’edificio consegnato dalla Provincia al polo liceale De Nobili Siciliani.

Una nuova scuola nel quartiere Siano

La struttura sorge nel quartiere Siano, non lontano dal centro di Catanzaro e dalla zona in cui si trovava la precedente sede dell’istituto.

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Il nuovo edificio è stato progettato per offrire ambienti più moderni e funzionali. Oltre alle aule destinate alle attività ordinarie, la scuola dispone di laboratori, una palestra e spazi dedicati alla ricerca, alla lettura e al confronto tra gli studenti.

Non si tratta, quindi, soltanto di un trasferimento logistico. La nuova sede punta a migliorare concretamente la qualità della vita scolastica, mettendo a disposizione ambienti capaci di favorire l’apprendimento, la socialità e il benessere.

Un progetto iniziato nel 2008

Durante l’inaugurazione, il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile ha ricordato il lungo percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera. Il progetto risale al 2008, quando alla guida dell’Amministrazione provinciale c’era Wanda Ferro, ed è giunto a conclusione dopo diverse difficoltà e passaggi amministrativi.

Mormile ha sottolineato il valore della nuova struttura per la formazione delle giovani generazioni, parlando dell’inizio di una fase nuova per gli spazi scolastici del territorio. Ha inoltre rivolto agli studenti un augurio per l’avvio dell’anno, evidenziando l’importanza di garantire loro luoghi adeguati nei quali studiare e crescere.

La dirigente Folino accoglie gli studenti

Grande emozione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Filomena Rita Folino, che ha definito il nuovo liceo una struttura di eccellenza e una delle più belle della provincia.

L’apertura delle porte agli studenti rappresenta il momento conclusivo di un percorso atteso a lungo. La disponibilità di spazi moderni e attrezzati consentirà al liceo Siciliani di Catanzaro di sviluppare le attività didattiche in un ambiente più accogliente, funzionale e attento al benessere dell’intera comunità scolastica.

Trasporti pubblici e collegamenti con la nuova sede

Uno degli aspetti da monitorare riguarda i collegamenti con il quartiere Siano. Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha precisato che non è previsto un servizio di navette scolastiche in senso stretto, poiché gli istituti cittadini vengono normalmente raggiunti con mezzi propri o attraverso il trasporto pubblico.

Per agevolare gli spostamenti verso la nuova sede, tuttavia, Comune, Provincia e dirigenza scolastica hanno collaborato alla predisposizione di un servizio di trasporto dedicato. La soluzione dovrà essere verificata nella fase iniziale, valutandone l’efficienza e l’eventuale razionalizzazione senza compromettere le altre linee urbane.

La presenza di circa 800 studenti rende infatti fondamentale un’organizzazione capace di assicurare collegamenti regolari, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita.

Una nuova fase per l’istruzione a Catanzaro

L’inaugurazione della nuova sede del liceo scientifico Siciliani rappresenta un investimento importante nell’edilizia scolastica e nella qualità dell’offerta formativa locale.

Aule adeguate, laboratori, palestra e spazi per la lettura e il confronto possono contribuire a rendere la scuola un luogo più completo, nel quale la preparazione didattica si accompagni alla crescita personale e sociale degli studenti.

Per Catanzaro si apre così una nuova fase, accompagnata dall’attesa per il pieno funzionamento della struttura e per il progressivo assestamento dei servizi di collegamento con il quartiere Siano.

(Immagine illustrativa generata con IA)