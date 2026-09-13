Djprof accoglie gli studenti con “200-900”, la letteratura italiana diventa musica trap

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Il professor Andrea Franceschetti trasforma otto secoli di poesia in una canzone che avvicina i grandi autori al linguaggio delle nuove generazioni

La prima campanella dell’anno scolastico 2026-2027 avrà un suono diverso per gli studenti del liceo scientifico di Sansepolcro. Andrea Franceschetti, docente di italiano e latino conosciuto come Djprof, ha scelto di accogliere le nuove classi con “200-900”, un brano che ripercorre la storia della letteratura italiana attraverso la musica trap. (ansa.it)

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un collegamento tra il patrimonio letterario e i linguaggi musicali più vicini agli adolescenti, mostrando come le parole dei grandi poeti possano risultare ancora attuali e coinvolgenti.

Da San Francesco a Quasimodo in un viaggio lungo otto secoli

Il titolo “200-900” richiama l’ampio arco temporale attraversato dalla canzone. Il percorso parte dalle origini della letteratura italiana, rappresentate da San Francesco d’Assisi e Giacomo da Lentini, e prosegue con Cecco Angiolieri, Guido Guinizzelli, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto e Ugo Foscolo.

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La parte conclusiva del brano conduce gli studenti verso la poesia del Novecento, con riferimenti a Umberto Saba e Salvatore Quasimodo. Versi celebri, citazioni e richiami letterari vengono inseriti all’interno di una composizione contemporanea, costruita per incuriosire gli studenti senza perdere il valore culturale delle opere originali.

La scelta di iniziare da San Francesco assume un significato particolare nel 2026, anno dell’ottavo centenario della sua morte. Il santo rappresenta la componente religiosa delle origini della letteratura italiana, mentre Giacomo da Lentini e la Scuola siciliana ne incarnano quella laica. (ansa.it)

La trap come strumento per avvicinare gli studenti alla poesia

Con questo progetto, Djprof Andrea Franceschetti vuole dimostrare che gli autori studiati nei manuali possono dialogare con la sensibilità dei ragazzi. La musica trap diventa così una porta d’ingresso verso testi che, a una prima lettura, potrebbero sembrare lontani dalla quotidianità degli adolescenti.

Non si tratta di semplificare o impoverire la letteratura, ma di presentarla attraverso una modalità capace di suscitare attenzione. I contenuti disciplinari rimangono centrali, mentre cambia il modo di introdurli e condividerli in classe.

Una didattica innovativa che non rinuncia ai contenuti

Il progetto “200-900” propone una riflessione più ampia sull’esigenza di rinnovare le strategie didattiche nella scuola. Le conoscenze fondamentali devono essere preservate, ma il dialogo con studenti e studentesse richiede strumenti adeguati ai cambiamenti culturali e comunicativi.

Musica, ritmo e creatività possono contribuire a rendere la lezione più partecipata, soprattutto quando vengono utilizzati come punto di partenza per approfondire autori, opere e contesti storici.

Per Franceschetti la scuola continua a essere un luogo essenziale nel quale imparare non soltanto le discipline, ma anche la convivenza, il confronto e il rispetto reciproco. Il docente invita inoltre a non giudicare superficialmente le nuove generazioni, riconoscendo nei ragazzi potenzialità che la comunità scolastica ha il compito di valorizzare.

Un benvenuto speciale per il nuovo anno scolastico

La canzone verrà proposta soprattutto agli studenti del primo anno, chiamati ad affrontare una nuova esperienza scolastica. Attraverso letteratura e musica trap, Djprof vuole trasformare il momento dell’accoglienza in un’occasione capace di sorprendere, coinvolgere e accendere la curiosità.

“200-900” diventa così più di una semplice canzone: è un invito a scoprire che la poesia può uscire dalle pagine dei libri, assumere forme nuove e continuare a parlare direttamente alle ragazze e ai ragazzi di oggi.