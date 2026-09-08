Reggio Calabria inaugura l’anno scolastico allo stadio Granillo

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Il 30 settembre studenti famiglie e istituzioni si incontreranno per una grande giornata dedicata alla scuola ai giovani e ai valori dello sport

Una festa della scuola nel cuore della città

Sarà lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria a ospitare la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico. L’appuntamento è fissato per il 30 settembre alle ore 9 e coinvolgerà studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle istituzioni.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria insieme alla Città metropolitana, vuole andare oltre la tradizionale cerimonia di apertura delle attività didattiche. L’obiettivo è trasformare la mattinata in un’occasione di partecipazione e confronto sul ruolo centrale della scuola nella crescita della comunità.

Un patto tra istituzioni scuola studenti e famiglie

L’evento nasce con l’intento di rafforzare il rapporto tra istituzioni, scuole, studenti e famiglie, chiamati a condividere responsabilità e obiettivi educativi.

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Il sindaco Francesco Cannizzaro ha sottolineato la volontà di mettere la scuola e le nuove generazioni al centro delle politiche cittadine. Investire nell’istruzione significa infatti accompagnare i ragazzi nel loro percorso di formazione e, allo stesso tempo, contribuire alla costruzione di una città più consapevole, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.

La giornata del 30 settembre rappresenterà quindi un momento simbolico, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà che partecipano quotidianamente alla vita scolastica.

Perché è stato scelto lo stadio Oreste Granillo

La scelta dello stadio Granillo non è casuale. L’impianto rappresenta uno dei luoghi più riconoscibili e identitari di Reggio Calabria e, per una mattina, diventerà uno spazio aperto all’intera comunità educativa.

Scuola e sport condividono valori fondamentali come impegno, rispetto, solidarietà, legalità e spirito di squadra. Portare gli studenti nello stadio significa unire simbolicamente queste due dimensioni e ricordare che la crescita dei giovani passa non soltanto dall’apprendimento, ma anche dalla partecipazione, dalla responsabilità e dalla capacità di collaborare con gli altri.

Esibizioni musicali e artistiche degli studenti

I veri protagonisti dell’iniziativa saranno le ragazze e i ragazzi delle scuole di Reggio Calabria e degli istituti secondari di secondo grado dell’area metropolitana.

Nel corso della mattinata gli studenti presenteranno esibizioni musicali e artistiche, contribuendo a rendere l’evento dinamico e partecipato. Le attività offriranno alle scuole l’opportunità di valorizzare talenti, competenze e progetti sviluppati durante il percorso educativo.

Saranno presenti anche autorità politiche, civili, militari e religiose, insieme ai sindaci dei Comuni dell’area metropolitana, alle famiglie e ai rappresentanti della comunità scolastica.

Trasferimenti organizzati dalla stazione allo stadio

Per agevolare la partecipazione degli studenti, il Comune, d’intesa con Atam, garantirà il servizio di trasferimento dalla stazione ferroviaria allo stadio Oreste Granillo.

L’organizzazione dei collegamenti consentirà alle delegazioni scolastiche provenienti dal territorio metropolitano di raggiungere più facilmente l’impianto. Reggio Calabria si prepara così a vivere una giornata dedicata alla scuola e al futuro dei giovani, trasformando lo stadio in un grande luogo d’incontro, condivisione e cittadinanza attiva.