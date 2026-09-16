Soverato riparte dalla scuola il messaggio del sindaco Daniele Vacca agli studenti

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Il primo cittadino rivolge gli auguri ad alunni famiglie docenti dirigenti e personale scolastico sottolineando il valore dell’accoglienza della curiosità e della crescita condivisa

Un nuovo anno scolastico per la comunità di Soverato

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Soverato Daniele Vacca ha rivolto un messaggio di augurio alle studentesse, agli studenti e a tutte le persone coinvolte nel mondo della scuola.

Il primo cittadino ha invitato i giovani ad affrontare questo nuovo percorso con curiosità e fiducia, considerando ogni giornata come un’occasione per acquisire conoscenze, costruire amicizie e scoprire nuove passioni.

L’invito agli studenti a non avere paura di sbagliare

Nel suo messaggio, il sindaco ha ricordato quanto sia importante fare domande, mettersi alla prova e non vivere gli errori come sconfitte. Sbagliare, infatti, rappresenta una parte naturale del processo di apprendimento e può diventare uno strumento prezioso per crescere e migliorarsi.

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L’augurio agli studenti di Soverato è quello di vivere la scuola con entusiasmo, partecipazione e spirito di condivisione, valorizzando le proprie capacità senza rinunciare al confronto con gli altri.

Il ringraziamento a docenti dirigenti e personale scolastico

Un pensiero particolare è stato rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale della scuola, impegnati quotidianamente nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni.

Il loro lavoro non riguarda soltanto la trasmissione delle conoscenze, ma comprende anche l’ascolto, l’attenzione ai bisogni degli alunni e la costruzione di un ambiente educativo sicuro e inclusivo. Un compito delicato che richiede professionalità, responsabilità e una collaborazione costante con le famiglie.

Il ruolo fondamentale delle famiglie

Il sindaco Daniele Vacca ha rivolto un augurio di serenità anche alle famiglie, che accompagnano bambini e ragazzi durante tutto il percorso scolastico. Il dialogo tra scuola, genitori e istituzioni rappresenta un elemento essenziale per favorire il benessere degli studenti e affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà che possono presentarsi durante l’anno.

La scuola come luogo di accoglienza e opportunità

Nel messaggio emerge una visione della scuola come comunità, nella quale ogni alunno deve potersi sentire accolto, rispettato e libero di esprimere il proprio talento.

La scuola non è soltanto il luogo in cui si studiano le diverse discipline, ma uno spazio nel quale si sviluppano autonomia, senso civico e capacità di stare insieme. È proprio tra le aule scolastiche che si pongono le basi per il futuro dei giovani e, allo stesso tempo, per quello dell’intera comunità di Soverato.

L’augurio del sindaco è quindi quello di vivere il primo giorno come l’inizio di un cammino ricco di esperienze, crescita personale e nuove opportunità per tutti.