Polizia di Stato e Roma Tre: una convenzione per l'eccellenza giuridica

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Questa mattina, presso la sede di via Ostiense dell'Università degli studi Roma Tre, è stata sottoscritta una convenzione tra l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato e il Dipartimento di giurisprudenza dell'ateneo romano. L'accordo, firmato dal direttore dell'Ispettorato Tiziana Terribile e dal direttore del Dipartimento Antonio Carratta, mira a consolidare la collaborazione tra la formazione professionale della Polizia di Stato e il mondo accademico, favorendo lo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze nel campo degli studi giuridici.

Un ponte tra teoria e pratica

La convenzione nasce dalla volontà di unire due realtà istituzionali accomunate dall'attenzione alla formazione e alla valorizzazione delle competenze professionali. In particolare, l'intesa permetterà agli allievi del 23° corso per vice ispettori della Polizia di Stato, avviato lo scorso 7 settembre, di frequentare e sostenere gli esami degli insegnamenti incardinati nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università Roma Tre. Le tematiche giuridiche oggetto degli esami sono quelle maggiormente connesse alle funzioni istituzionali e professionali del personale.

Benefici per la formazione e la professione

La collaborazione consente di far interagire le competenze scientifiche e didattiche del Dipartimento di giurisprudenza con l'esperienza maturata dalle strutture formative della Polizia di Stato. Questo scambio promuove un proficuo confronto tra sapere accademico e realtà professionale, arricchendo il percorso di formazione degli allievi vice ispettori. L'obiettivo è quello di fornire loro una preparazione giuridica sempre più solida e aggiornata, in linea con le esigenze operative del corpo.

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Prospettive future

L'accordo rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni, che potrebbe essere replicato in altri contesti. La formazione dei futuri vice ispettori beneficia così di un approccio integrato, che unisce il rigore accademico alla pratica quotidiana. Con questa convenzione, la Polizia di Stato e l'Università Roma Tre pongono le basi per una collaborazione duratura, finalizzata a elevare la qualità della formazione e a rafforzare le competenze professionali degli operatori di polizia.