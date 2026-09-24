Zagarise verso una nuova mensa scolastica moderna e panoramica

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La struttura offrirà ambienti a norma per la preparazione dei pasti e nuovi spazi destinati alla scuola e alla comunità

Prendono forma i locali della nuova mensa scolastica di Zagarise, un’opera pensata per migliorare i servizi dedicati agli studenti e mettere a disposizione del paese una struttura moderna, funzionale e integrata nel contesto urbano.

A comunicare l’avanzamento dei lavori è stato il sindaco Domenico Gallelli, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è completare gli ultimi interventi e avviare almeno la preparazione dei pasti a partire dal 15 ottobre.

Locali a norma per la preparazione e la distribuzione dei pasti

La nuova mensa garantirà finalmente ambienti conformi agli standard previsti dalla normativa, con spazi adeguati per la preparazione, l’organizzazione e la somministrazione dei pasti scolastici.

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Si tratta di un miglioramento importante per la comunità educativa, perché permetterà di gestire il servizio di refezione in locali progettati appositamente per assicurare maggiore funzionalità, ordine e sicurezza.

L’intervento non riguarda quindi soltanto l’aspetto estetico dell’edificio, ma punta soprattutto a offrire un servizio più efficiente agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico.

Una mensa con ampie vetrate e vista sul territorio

Uno degli elementi caratteristici della struttura è rappresentato dalle ampie vetrate, che rendono gli ambienti luminosi e consentono di osservare il panorama circostante.

La posizione e le scelte architettoniche contribuiscono a creare un luogo accogliente, nel quale il momento del pranzo potrà assumere anche una funzione educativa e sociale. La mensa, infatti, non è soltanto uno spazio destinato al consumo dei pasti, ma un ambiente nel quale gli studenti possono sviluppare autonomia, rispetto delle regole e corrette abitudini alimentari.

L’obiettivo di avviare il servizio dal 15 ottobre

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Gallelli, l’amministrazione sta lavorando per completare le ultime opere e consentire l’avvio della preparazione dei pasti dal prossimo 15 ottobre.

Il rispetto della tabella di marcia ha richiesto un impegno significativo, ma i lavori hanno raggiunto una fase ormai avanzata. La priorità resta quella di rendere operativi gli spazi e garantire agli studenti un servizio adeguato alle esigenze della scuola.

Il ringraziamento ai tecnici e all’impresa

Il primo cittadino ha ringraziato le figure che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, a partire dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Paolo Raimondo.

Un riconoscimento è stato rivolto anche al direttore dei lavori, l’ingegnere Luigi Riccelli, al responsabile della sicurezza, il geometra Massimo Scorza, e alla B L Costruzioni, impresa impegnata nell’esecuzione degli interventi.

Il progetto architettonico è stato elaborato dall’architetto Nicola Falbo, con l’obiettivo di coniugare funzionalità, qualità estetica e valorizzazione del contesto urbano.

Un nuovo spazio per eventi culturali e iniziative di qualità

La nuova struttura potrebbe assumere in futuro una funzione più ampia rispetto a quella strettamente scolastica. Il sindaco ha anticipato l’ambizione, condivisa con il maestro Eugenio Morrone, di utilizzare questi ambienti anche per ospitare eventi culturali e iniziative di qualità.

Si tratta di una prospettiva che potrà essere sviluppata dopo il completamento e l’entrata in funzione della mensa. La presenza di locali moderni e panoramici potrebbe infatti offrire nuove opportunità per organizzare appuntamenti capaci di coinvolgere la cittadinanza e valorizzare le risorse del territorio.

Un intervento che riqualifica il borgo di Zagarise

La realizzazione della mensa scolastica di Zagarise si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione urbana. La nuova costruzione contribuisce a migliorare l’area circostante e dota il Comune di spazi contemporanei, funzionali e di pregio.

L’opera rappresenta anche un punto d’incontro tra l’identità storica del paese e le esigenze della comunità di oggi. Un investimento rivolto ai più giovani che, nelle intenzioni dell’amministrazione, accompagna Zagarise tra passato e futuro, rafforzando i servizi pubblici e la qualità degli ambienti a disposizione dei cittadini.



