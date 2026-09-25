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Lamezia Terme, Mammut Teatro, l’arte attraversa la città

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Mammut Teatro, l’arte attraversa la città: si conclude l’Eco-Laboratorio Artistico. A ottobre spazio a MammutLab

Un percorso tra teatro, paesaggio e comunità che ha coinvolto artisti, scuole, bambini e realtà del territorio. A ottobre nuove attività negli spazi del Chiostro con MammutLab.

Lamezia Terme – Portare le arti sceniche dentro i luoghi, usarle per attraversarli, ascoltarli e restituirli con uno sguardo diverso. È il filo che ha accompagnato Eco-Laboratorio Artistico di Mammut Teatro ETS, il progetto che negli ultimi mesi ha intrecciato pratica artistica, ambiente e partecipazione attraverso laboratori, incontri, esperienze performative e momenti aperti alla città.

Al centro, il rapporto tra corpo, voce, linguaggio e paesaggio, con un lavoro che ha messo in relazione la ricerca teatrale con gli spazi urbani e naturali di Lamezia, trasformandoli da semplice scenario a parte viva dell’esperienza artistica.

Un percorso costruito anche attraverso il confronto con artisti e professionisti della scena contemporanea. Tra le presenze, Raimondo Brandi, protagonista al Chiostro di San Domenico con la performance Post democracy, Vittorio Continelli, Beppe Casales e Walter Leonardi, insieme all’Associazione LaboArt. Linguaggi ed esperienze diverse che hanno ampliato il lavoro sui temi del racconto dei luoghi, della cittadinanza, della relazione tra arte, società e ambiente.

Accanto alla dimensione artistica, l’Eco-Laboratorio ha mantenuto una forte apertura alla comunità. Una parte delle attività è stata dedicata a bambini e famiglie, con il percorso di giocoleria e una serata di corti animati d’autore realizzata al Chiostro di San Domenico insieme a La Guarimba. Il progetto ha inoltre coinvolto l’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora-Don Milani, portando il lavoro anche nel mondo della scuola.

Centrale l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione, attraverso il dialogo e la collaborazione con realtà impegnate sul territorio. Una scelta in linea con l’idea di cultura che Mammut Teatro porta avanti: non soltanto come produzione artistica, ma come occasione di relazione, partecipazione e cura dei luoghi.

La conclusione dell’Eco-Laboratorio non chiude però il percorso. A ottobre Mammut Teatro tornerà con nuovi laboratori negli spazi del Chiostro Mammut/Lab, dando continuità al lavoro di formazione, ricerca e apertura alla comunità.

L’Eco-Laboratorio Artistico è stato realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico Sostegno e promozione turistica e culturale – PAC/POC 2014-2020, Linea d’intervento “Progetti culturali”.


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