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Rai Porte Aperte in Calabria: studenti a lezione di informazione

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La sede Rai Calabria di Cosenza si prepara ad accogliere gli studenti per il progetto Rai Porte Aperte. Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, ottanta ragazzi delle scuole superiori della regione avranno l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva nel mondo dell'informazione, accompagnati dai loro docenti.

Un'iniziativa per avvicinare i giovani al giornalismo

Il progetto, promosso dalla Regione Calabria attraverso l'assessorato all'Istruzione, in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, mira a offrire agli studenti un contatto diretto con le professionalità e i meccanismi che animano l'informazione televisiva e radiofonica regionale. L'assessore regionale all'Istruzione, Sport e Politiche giovanili, Eulalia Micheli, ha dichiarato: "Con Rai Porte Aperte offriamo ai nostri ragazzi l'occasione di toccare con mano il mondo dell'informazione, conoscendo da vicino professioni e linguaggi che, normalmente, restano dietro lo schermo. È un investimento sulla curiosità e sulle competenze delle nuove generazioni, in linea con l'impegno della Regione Calabria per l'orientamento e la formazione dei giovani".

Il programma della due giorni

Ad accogliere gli studenti sarà il direttore di sede, Massimo Fedele, che introdurrà l'iniziativa nella sala polifunzionale "Corrado Alvaro" insieme al caporedattore Riccardo Giacoia e alla squadra di tutor. I ragazzi visiteranno lo studio televisivo, i due studi radiofonici e le sale di montaggio, e potranno partecipare attivamente al confezionamento di una puntata dei programmi in lingua arbëreshe, alla registrazione di una puntata radiofonica sempre in lingua arbëreshe e a una simulazione di conduzione di Tg e Gr. Assisteranno inoltre alla diretta del Tgr delle 14 e, al termine, si confronteranno in un dibattito con i giornalisti della TGR Calabria.

Le scuole coinvolte

Gli istituti che prenderanno parte all'iniziativa sono: Liceo Classico "B. Telesio" di Cosenza; Liceo Scientifico "E. Fermi" di Catanzaro; Liceo Scientifico "Filolao" di Crotone; Polo Liceale "Campanella-Fiorentino" di Lamezia Terme; ITE "R. Piria-G. Ferraris/A. Da Empoli" di Reggio Calabria; Liceo Scientifico "G. Berto" di Vibo Valentia; Polo Liceale "M. Guerrisi – V. Gerace" di Cittanova; Polo Liceale "Zaleuco – Oliveti/Panetta – Zanotti" di Locri.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede Rai Calabria.


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