Digital Angels al fianco del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per due nuovi spot sulla professione

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ROMA 01/10/2026 – Digital Angels, agenzia di marketing con sedi a Roma e Milano e socio IAB Italia, affianca il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella realizzazione di due spot dedicati al racconto dell'ingegneria nella società e alla valorizzazione della professione.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è un ente pubblico non economico che opera sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e si occupa della rappresentanza istituzionale di tutti gli ingegneri iscritti agli albi provinciali in Italia.

I due spot si rivolgono a target diversi e utilizzano linguaggi distinti. Il primo, “Domande”, è rivolto agli ingegneri e nasce con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione all’Ordine. Il secondo, “Ingegno Italiano”, si rivolge invece agli stakeholder per raccontare il contributo dell’ingegneria allo sviluppo dell’economia e dell’innovazione italiana.

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“Domande”, nasce dall’idea che dietro ogni percorso nell’ingegneria ci sia una domanda. La protagonista, Giulia, viene raccontata in due momenti della sua vita, interpretati da due attrici diverse selezionate attraverso un casting. Da piccola Giulia osserva gli oggetti, li smonta e cerca di capire come funzionano. Da adulta, quella stessa curiosità si trasforma in competenza e professione.

Lo spot segue questo percorso dall’infanzia al lavoro di Giulia come ingegnera. Nel presente la protagonista lavora alla progettazione di una mano bionica, un progetto che collega le domande di allora alla ricerca tecnologica di oggi. Lo spot si chiude con un invito all’iscrizione all’Ordine.

Digital Angels ha seguito le diverse fasi del progetto, dalla pre-produzione alla finalizzazione dei materiali, curando la coerenza tra concept, linguaggio visivo e formati finali. La produzione è stata curata da JMP Media Production.

“Ingegno Italiano”, amplia lo sguardo dalla dimensione individuale al ruolo dell’ingegneria nel progresso del Paese. Il racconto parte dalla città e si sviluppa attraverso scenari legati all’automazione, alle infrastrutture digitali, alla ricerca e alla formazione.

Per costruire questo universo visivo, DAs, tramite la sua AI Factory, ha utilizzato l’AI generativa come vero e proprio linguaggio creativo, creando transizioni fluide tra ambienti e scenari differenti. Lo spot restituisce l’immagine di un'ingegneria contemporanea, capace di operare in contesti diversi e di contribuire alla trasformazione tecnologica del Paese.

I due racconti mettono così in relazione la curiosità che può diventare una scelta professionale e le competenze con cui l’ingegneria sviluppa nuove soluzioni. Entrambi gli spot si chiudono con il messaggio “Il futuro dell’ingegneria si costruisce insieme”, declinato in modo diverso nelle due creatività: in “Domande” attraverso il voice over, mente in “Ingegno Italiano” attraverso un cartello finale.

I due spot sono stati presentati in occasione del Congresso Nazionale degli Ingegneri che si è tenuto dal 23 al 25 settembre. Per la campagna è prevista anche una pianificazione media sulla Rai.

Con questo progetto, Digital Angels consolida la sua esperienza nello sviluppo di progetti di comunicazione capaci di unire pensiero creativo e produzione, attraverso contenuti pensati per parlare a pubblici differenti e adattarsi a molteplici linguaggi e contesti.

“Vogliamo raccontare l’ingegneria non soltanto agli ingegneri, ma al Paese. Con questa iniziativa prosegue il percorso di comunicazione del Consiglio Nazionale per far conoscere il valore pubblico della nostra professione e quanto il lavoro degli ingegneri incida concretamente sulla vita delle persone, sull’innovazione e sul futuro dell’Italia. Allo stesso tempo vogliamo avvicinare sempre di più il CNI alla comunità professionale, facendo conoscere agli ingegneri il lavoro che il Consiglio svolge ogni giorno per rappresentarli e valorizzarne competenze e ruolo nella società” ha affermato l’ing. Alberto Romagnoli, Consigliere CNI con delega alla Comunicazione.

“Raccontare l’ingegneria significa raccontare prima di tutto un modo di guardare il mondo: porsi domande, analizzare, trovare soluzioni. Abbiamo scelto di tradurre questo approccio in due spot molto diversi tra loro, sperimentando linguaggi e strumenti produttivi, dall’AI generativa al racconto cinematografico. Il valore del progetto, però, sta anche nel percorso che lo ha reso possibile: un lavoro corale tra cliente, agenzia e casa di produzione, con competenze diverse messe a sistema per trasformare una stessa visione in due racconti distintivi, capaci di parlare a pubblici differenti.” dichiara Giulia Petrilli, Senior Account Manager di Digital Angels.

Guarda gli spot:

https://vimeo.com/1231658527

https://vimeo.com/1231661509