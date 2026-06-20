Caminia, uomo scomparso ritrovato dai Vvf lungo una scarpata

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Uomo disperso a Caminia ritrovato dai Vigili del Fuoco dopo ore di ricerche

Paura nel Catanzarese, il turista individuato ferito lungo una scarpata tra Pietragrande e Caminia

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Caminia, una delle località balneari più frequentate della costa ionica calabrese, dove un uomo risultava disperso da diverse ore dopo essersi allontanato dal bungalow in cui soggiornava.

L'allarme è scattato intorno alle ore 18:45, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, proveniente dal distaccamento di Soverato, è intervenuta a seguito della segnalazione della scomparsa dell'uomo, del quale non si avevano più notizie da circa quattro ore.

Attivate immediatamente le operazioni di ricerca

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l'uomo si sarebbe allontanato dalla struttura ricettiva con l'intenzione di raggiungere probabilmente la spiaggia di Caminia, senza però fare ritorno. Con il trascorrere delle ore e l'impossibilità di contattarlo, è stato richiesto l'intervento dei soccorsi.

Alle operazioni hanno partecipato congiuntamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Capitaneria di Porto, che hanno coordinato le attività di ricerca nell'area compresa tra la costa e la strada provinciale che collega Pietragrande a Caminia.

Ritrovato cosciente lungo una scarpata

Dopo un'intensa attività di perlustrazione, il disperso è stato finalmente localizzato lungo la scarpata che costeggia la strada provinciale tra Pietragrande e Caminia.

L'uomo è stato trovato cosciente, ma presentava diverse ferite ed escoriazioni, probabilmente causate dalla caduta o dalle difficoltà incontrate durante il percorso in una zona particolarmente impervia.

Il ritrovamento ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi e di avviare immediatamente le delicate operazioni di recupero.

Recupero complesso con il supporto dell'autoscala

Per garantire il recupero in sicurezza del malcapitato è stato necessario l'intervento del personale specializzato dei Vigili del Fuoco, supportato da un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando di Catanzaro.

Le operazioni si sono concluse con successo: l'uomo è stato trasportato in una zona sicura e successivamente affidato ai sanitari del SUEM 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Fondamentale la collaborazione tra le forze di soccorso

L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della tempestiva collaborazione tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Capitaneria di Porto e personale sanitario nelle operazioni di ricerca e soccorso sul territorio.

Grazie al rapido coordinamento dei soccorritori, la vicenda si è conclusa con un lieto fine, nonostante i momenti di forte preoccupazione vissuti dai familiari e dalle persone che si trovavano con l'uomo durante il soggiorno nella rinomata località turistica di Caminia, nel comune di Stalettì.