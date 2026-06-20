Maxi incendio a Trebisacce, VVF impegnati nelle operazioni di spegnimento: intervengono due Canadair

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Vasto incendio di vegetazione a Trebisacce, impegnati Vigili del Fuoco e mezzi aerei antincendio

Un vasto incendio di vegetazione sta interessando il territorio del comune di Trebisacce, sviluppandosi in prossimità dei cantieri per la realizzazione della nuova SS106.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari coordinata dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS VF), Le operazioni sono finalizzate al contenimento del fronte di fiamma e alla salvaguardia delle aree circostanti, particolarmente esposte a causa delle condizioni meteorologiche e della presenza di vegetazione secca.

Considerata l'estensione dell'incendio e la complessità dello scenario operativo, è stato disposto il concorso dei mezzi aerei antincendio. In azione due Canadair della flotta aerea dello Stato, CAN 20 e CAN 24, oltre ad un elicottero della flotta regionale, impegnati in continui lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra.

Al momento non si segnalano persone coinvolte. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono tuttora in corso e proseguiranno fino alla completa estinzione dell'incendio e alla successiva bonifica delle aree interessate.

Aggiornamento

La SO115 di Cosenza ha richiesto intervento personale Anas per disagi viabilità sulla SS106

Sono circa 60 gli incendi di vegetazione che dalle prime ore di questa mattina hanno interessato il territorio regionale.

15 ancora in atto.