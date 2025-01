Camion si ribalta sulla SP48: finocchi invadono la carreggiata sulla curva verso la SS280

Incidente su Viale Europa: ribaltamento di un rimorchio causa il blocco del traffico

Catanzaro, 2 gennaio 2025 – Una mattinata di caos si è verificata oggi su Viale Europa, la strada che collega il Centro Direzionale di Catanzaro alla SS 280 in direzione Lamezia. Un autoarticolato con rimorchio, mentre affrontava una curva, ha perso il controllo, ribaltando il rimorchio e riversando sull’asfalto il carico di finocchi che trasportava.

L'incidente ha causato l'interruzione totale della viabilità in entrambe le direzioni, provocando lunghe code e disagi per i numerosi automobilisti che percorrono quotidianamente questa arteria.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione, garantire la sicurezza degli utenti della strada e coordinare le operazioni di sgombero del carico disperso. I lavori per liberare la carreggiata sono ancora in corso, con l'ausilio di mezzi specializzati per il recupero del rimorchio e la pulizia della strada.

Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi e a prestare massima attenzione nella zona, dove sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità. Al momento non si registrano feriti, ma il traffico rimane congestionato.