Camorra: arrestato a Napoli boss rione Sanità

Napoli, 19 luglio - Si è tenuto questa mattina, alle primissime ore dell'alba nel capoluogo campano, un'importante intervento dei Carabinieri di Napoli Stella, conclusosi con l'arresto di tre persone tra le quali spicca il nome di Salvatore Savarese, 53 anni, capo dell'omonimo clan del rione Sanità.

Dalle prime indagini sembrerebbe che il boss abbia partecipato ad un raid punitivo, il primo giugno scorso, ai danni del bar Romeo, situato nel borgo dei Vergini. Il movente si riconduce ad uno scontro verbale tra un esponente del clan ed un parente dei Romeo, reo quest'ultimo di non aver gradito l'intervento, del primo, nella risoluzione di una bagarre privata, non riconoscendo l'importanza criminale della "famiglia". I malviventi, compreso il Savarese, sono entrati in azione in sella a tre scooter e armati di pistola hanno danneggiato l'esercizio costringendo i proprietari alla chiusura anticipata.

Le fasi del raid e la conseguente individuazione dei tre sono state determinate dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle comparazione compiute dal raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RACIS) di Roma.

Laura Fantini

