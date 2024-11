CAORLE CHRISTMAS TIME, IL GRINCH ARRIVA SUL LITORALE DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Annunciate le date degli eventi natalizi a Caorle. Il villaggio di Natale si ingrandisce e si allunga: oltre ottanta casette, luna park e maxi pista di pattinaggio per i bambini. La casetta di Babbo Natale e quella di Marzapane, la ruota panoramica e il videomapping, ecco i primi appuntamenti. Al via una nuova stagione, turisti in arrivo da tutta Europa: campeggi e hotel aperti

Una mega ruota panoramica. Un percorso di luci, gusti e emozioni. Giochi per i bambini, eventi per i più grandicelli. Ma soprattutto l’arrivo di un nuovo ospite, il Grinch. Il Comune di Caorle, in collaborazione con Ascom Servizi s.r.l. e con la Fondazione Caorle Città dello Sport, coadiuvati con “La Commerciale di Simone Tommasello”, presenta Caorle Christmas Time: il villaggio natalizio aprirà il prossimo 7 dicembre e chiuderà il 6 gennaio

Il villaggio di Natale quest’anno si ingrandisce. Saranno oltre ottanta le casette che si distribuiranno lungo le vie cittadine, in un percorso che di fatto rende il mercatino di Caorle tra i più lunghi d’Europa. Ogni anno passano centinaia di migliaia di persone, ne è nata una nuova stagione turistica. In occasione di Caorle Christmas Time infatti sarà aperto il Campeggio Santa Margherita (prima del 20 dicembre tutti i weekend dal venerdì alla domenica, dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni), ma accoglieranno ospiti anche gli hotel e le strutture ricettive, oltre all'area disponibile per i visitatori in camper.

Per la prima volta a Caorle sarà protagonista il Grinch, figura iconica considerata una sorta di alter ego di Babbo Natale. Per tutta la durata dell’evento, adulti e bambini potranno incontrarlo mentre si aggira per il villaggio facendo marachelle, oppure potranno visitarlo nella sua casa in Campo Trino Bottani, dove li aspetta per una foto memorabile.

Per gli amanti dell’enogastronomia, una delle vere novità di questo Natale è la nuova proposta che mira a valorizzare e presentare in una nuova veste il pesce di Caorle. Storia e tradizione di sposano in una magica ambientazione, nasce il “Villaggio dei Pescatori”: in Piazza Sant'Antonio, un complesso di casoni tradizionali offrirà il pescato fresco di Caorle abbinato ai vini locali, con showcooking di ricette storiche per far rivivere i sapori autentici del territorio. Senza dimenticare la FoodLand, la via dedicata al cibo di strada e il “Villaggio di Cioccolato”, angolo goloso per gli amanti del cioccolato in tutte le sue varietà.

Ovviamente ci sarà anche la Casa di Babbo Natale: un’attrazione imperdibile per i più piccoli in Piazza Pio X. Per loro è stato pensato anche il “Villaggio di Marzapane” (in campo degli Oriondi): potranno scoprire il laboratorio dei dolciumi e, con l’aiuto degli animatori, costruiranno la loro casetta di marzapane. Oppure potranno divertirsi sulla nuovissima pista di pattinaggio, la più grande di sempre, che sarà aperta anche di notte nella zona di Salita dei Fiori. Senza dimenticare l’iconica ruota gigante che sovrasta la città assieme alle altre giostre del luna park.

Non mancheranno gli eventi, che saranno annunciati nei prossimi giorni sui social network: mongolfiere, fuochi artificiali, i krampus, un albero di Natale ecologico, performance teatrali e di giocoleria. Per chi ama ballare, all'interno di una struttura coperta fronte mare, ecco la Music Arena che ospiterà musica dal vivo, eventi e show per accompagnare il pubblico durante le serate: l'evento è supportato da Radio Piterpan e Radio Bellla& Monella, che trasmetteranno le novità e gli appuntamenti principali. Per gli appassionati di oggetti d'epoca e curiosità in Via Luigi del Moro sarà allestito un mercatino dedicato agli amanti dell'antiquariato, ma anche dei fiori, delle piante e dell’ornitologia.

Per gli amanti dell’arte e della tradizione, infine, le facciate storiche di Caorle prenderanno vita con spettacolari proiezioni di video mapping. Venti opere di Caravaggio, Tiepolo, Botticelli e Leonardo animeranno la facciata esterna del Duomo di Caorle in piazza Vescovado, una storia musicata dai giovani di Caorle in collaborazione con le scuole musicali del territorio, la “Paul Jeffrey” e la Sarabanda della Banda cittadina Marafa Marafon oltre ai gruppi parrocchiali. Il titolo dell’opera sarà “Maria, donna del presente” e apparirà le sere, dalle 17 alle 21.40.