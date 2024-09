"Cara Calla", la nuova proposta musicale di PIANOFLOOD

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale la nuova produzione musicale di Pianoflood, musicista sempre immerso nell’incessante sperimentazione di

nuovi organici, variabili non solo nella dimensione ma anche nella strumentazione. "Cara Calla" lascia immediatamente trasparire una ricerca stilistica lucidamente innovativa ed originale, uno sguardo rivolto sempre in avanti, sulla linea dell'orizzonte ma anche oltre. Un lavoro che conferma in modo più tangibile ed evidente la sottile vibrazione di emozione che il pianoforte di Pianoflood, in questo caso il piano elettrico, è in grado di trasmettere. In un momento storico in cui spesso la parola parlata sottrae ampio spazio alla musica, "Cara Calla" evidenzia una naturale “onnivoracità” culturale, l'arrangiamento robusto e raffinato (oltreché molto godibile) vibra di un groove compatto che arriva da lontano, un labirinto ritmico-armonico generato con slancio e passione, frutto di una mente musicale esperta.

Tutto il brano è pervaso da un’atmosfera rilassata ma introspettiva, ricca di contrasti, capace di passare con disinvoltura da progressioni armoniche cariche di note a fraseggi essenziali che attraversano momenti intimi più distesi, in cui si manifesta una gioia di vivere e di far musica niente affatto usuali.