Carabinieri nelle scuole del catanzarese: sicurezza e legalità dal primo giorno di scuola

Carabinieri presenti nelle scuole del catanzarese per l'inizio del nuovo anno scolastico

Nel Catanzarese, in occasione del primo giorno di scuola, il Comando provinciale dei Carabinieri ha potenziato la propria presenza presso gli istituti scolastici, con l’obiettivo di garantire sicurezza e supporto a studenti, genitori e personale scolastico.

Le pattuglie a piedi e automontate, attive negli orari di apertura delle scuole, hanno reso il ritorno sui banchi degli studenti più sicuro, rafforzando il legame tra l’Arma e il mondo scolastico.

Un messaggio di legalità e sicurezza

Il ritorno tra i banchi di scuola per migliaia di studenti nella provincia di Catanzaro è stato caratterizzato dalla presenza rassicurante dei Carabinieri.

"La scuola", come sottolineato nella nota ufficiale, "non è solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio fondamentale per la coesione e la socializzazione."

La presenza dell’Arma fin dal primo giorno rappresenta un forte segnale di vicinanza e sostegno verso il mondo giovanile, oltre che un impegno concreto a costruire una società basata sulla legalità e sul rispetto dei diritti.

La prevenzione continua durante l'anno

Oltre all’impegno iniziale, i Carabinieri continueranno a essere presenti nelle scuole durante tutto l'anno scolastico. Tra le attività previste, ci sono incontri con gli studenti per discutere temi di estrema attualità e rilevanza sociale, come il bullismo, la violenza di genere, la sicurezza stradale e l'educazione alla legalità.

Questi momenti formativi mirano a sensibilizzare i giovani su questioni fondamentali per la loro crescita personale e sociale, incoraggiandoli a vivere in modo sano e rispettoso nei confronti della propria e dell’altrui libertà.

Un Ambiente di sicurezza e collaborazione

La presenza dei Carabinieri all’inizio dell’anno scolastico ha assicurato un clima di massima sicurezza, proteggendo l’incolumità di tutti coloro che frequentano le scuole.

L'Arma dei Carabinieri si impegna a essere un punto di riferimento costante per le nuove generazioni, promuovendo il rispetto delle regole e contribuendo a formare cittadini consapevoli e responsabili.