Catanzaro: All'AEK Crotone la Coppa Calabria 2024. Battuta la Bovalinese 1911 (3-0)

SAMBIASE (CZ), 04 APR - Ieri, in occasione della finale di Coppa Calabria di 1^ categoria che si è svolta allo stadio “Renda” di Sambiase tra la Bovalinese 1911 e l’Aek Crotone, il cielo si è tinto di giallonero per la vittoria ineccepibile (3-0) degli uomini del presidente Bossi e di mister Maiolo. Una vittoria mai messa in discussione, sicuramente favorita da alcuni episodi sfavorevoli che hanno visto al centro dell’attenzione i ragazzi di mister Silvio Frascà. L’AEK Crotone, con il successo ha riportato nella provincia crotonese la coppa già conquistata sette anni fa dal Casabona (2017), vittoria conseguita anche allora contro la Bovalinese 1911 (gli amaranto erano arrivati ad un passo dalla conquista del trofeo, perso soltanto ai rigori). Ieri, dopo i primi minuti di studio ed un tiro pericoloso della Bovalinese neutralizzato con un pò di difficoltà da Godano, per l’Aek Crotone il percorso è stato tutto in discesa grazie a due episodi negativi verificatesi nei primi venti minuti di gioco e attuati dagli uomini di mister Frascà (un vero e proprio harakyri!). Il primo episodio si è verificato all’11’ del primo tempo quando Angiò (Bovalinese) ha commesso un inutile ed ingenuo fallo su Anellino, spinto in area mentre si trovava in posizione defilata e assolutamente non pericolosa per il portiere Galluzzo. L’arbitro (Dioguardi della sezione di Rossano), vicino all’azione, non ha avuto dubbi…rigore e cartellino giallo per Angiò. Dal dischetto l’implacabile Leto non sbaglia portando l’Aek sull’ 1-0. La seconda rete è stata realizza al 18’ pt grazie ad uno svarione di Galluzzo che non si è inteso con il compagno di reparto consegnando di fatto la palla ad Anellino che con un bel pallonetto mette in rete dai 25 metri (0-2).

Partita in salita, quindi, per la Bovalinese che fatica a portarsi in avanti ed a concludere un’azione degna di nota, pertanto la prima frazione di gioco si conclude con il doppio vantaggio dei gialloneri. Nella ripresa la musica non cambia, gli uomini di mister Maiolo gestiscono bene la palla e tengono lontani gli amaranto dalla porta difesa da Godano. Unico sussulto al 6’ st quando ancora Leto, su calcio di punizione battuto dalla destra del fronte d’attacco giallonero (per un fallo commesso dal capitano Placanica, ammonito) supera Galluzzo con un pallone velenoso che scavalca il portiere amaranto e si deposita alle sue spalle per il 3-0 finale. Il resto della partita non ha offerto altri spunti, solo una girandola di sostituzioni soprattutto da parte degli amaranto che hanno cercato di darsi una scossa che, purtroppo, non c’è mai stata. Dopo 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro, si arriva al triplice fischio che decreta la vittoria dei ragazzi di Maiolo che, come dicevamo all’inizio, riportano la coppa Calabria di 1^ categoria a Crotone per la gioia dei propri tifosi e dell’intera società guidata dal Presidente Raffaele Bossi. Grande fair play in campo con mister Frascà che subito si complimenta con il collega Maiolo e grandi abbracci e saluti tra i giocatori. Dopo qualche minuto ha avuto luogo la premiazione allestita dal Comitato Regionale guidato dal Presidente Saverio Mirarchi coadiuvato da alcuni membri del Consiglio Direttivo della LND. Medaglie e targhe sono state consegnate prima agli sconfitti e poi ai vincitori che hanno raggiunto l’apoteosi con la consegna dell’ambito trofeo…la Coppa Calabria edizione 2024.

Felicissimo il presidente dell’Aek Crotone, Raffaele Bossi: “Abbiamo gioito con i nostri tifosi giunti sin qui. Sapevamo che era una gara importante e difficile, ed era altrettanto importante vincerla. Per farlo ci abbiamo messo gambe, testa e cuore e così è stato. La vittoria è importante per la nostra società, ma anche per la città di Crotone che ritorna al successo dopo alcuni anni e gli ridà onore e gioia”.

Anche mister Maiolo (AEK Crotone), vittima innocente anche di qualche gavettone è felice per il successo: “Abbiamo vissuto una vigilia molto tesa e particolarmente concentrata sull’obiettivo. Sapevamo di avere di fronte una squadra ben preparata e particolarmente insidiosa. Il rigore ci ha certamente agevolati ed il nostro percorso è stato ancora più in discesa dopo lo scivolone che ha portato al nostro doppio vantaggio. Nonostante ciò siamo rimasti sempre concentrati fino alla fine concedendo pochissimo alla Bovalinese, consci che bastava un episodio per riaprire l’incontro. E’ un successo di tutti che ci gratifica e ci fa concludere in maniera ancora più positiva la già brillante stagione”

Deluso per il mancato successo, ma contento per la bella giornata di sport vissuta al “Renda”, questi i sentimenti espressi a caldo da mister Silvio Frascà (Bovalinese 1911): “Avevamo preparato bene l’incontro che, tra l’altro, era iniziato con ripetuti nostri attacchi culminati con un tiro pericoloso che Godano ha trattenuto con qualche difficoltà, poi gli episodi sfortunati hanno fatto il resto indirizzando la partita a favore dei nostri avversari. Un dubbio rimane sulla concessione del rigore in quanto non ricordo di aver mai visto la concessione di un penalty in quelle condizioni di gioco, poi l’infortunio del raddoppio che di fatto ci ha tagliato le gambe. In ogni caso non guardo mai agli errori dei singoli perché sono convinto che se vinciamo è tutta la squadra che vince ed altrettanto penso nel caso di sconfitta. Complimenti comunque all’Aek Crotone che ha disputato un’ottima partita ed ha meritato il successo finale”

Anche il Sindaco di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano, nel momento della sconfitta ha voluto rianimare tutto l’ambiente bovalinese dichiarando: “Nonostante la sconfitta in finale siamo orgogliosi di voi e del cammino fatto sin qui dalla squadra e dalla società. Congratulazioni a tutti, giocatori, staff tecnico e società…siate sempre fieri, ci aspettano altri traguardi importanti! Complimenti all’Aek Crotone vincitrice di questa edizione della Coppa Calabria”

(foto: a cura di Eliseo Placanica)

Il tabellino della partita:

Bovalinese 1911 Vs AEK Crotone 0 -3 (pt 0-2)

Marcatori: 11’ pt Leto (rigore); 18’ pt Anellino; 6’ st Leto.

Le formazioni:

Bovalinese 1911: Galluzzo; Placanica; Giampaolo; Romeo B.; Nirta (9’ st Strati); Federico (35’ st Racco); Marino; Angiò (30’ pt Albanese, 26’ st Logozzo); Aranda; Manglaviti; Coffa (21’ st Romeo M.). All. Frascà

AEK Crotone: Godano; Riga; Lonetto; Arabia; Assisi; Bruno; Anellino (36’ st Cordua); Caterisano (36’ st Gerace); Rodriguez J. ( 44’ st Commarà); Leto (48’ st Rodriguez M.); Cimino. All. Maiolo

Arbitro: Sig. Antonio Dioguardi (Sz. Rossano)

Assistenti: Sig. Marcello Montesanti (Sz. Lamezia Terme) e Sig. Antonio Plutino (Sz. Lamezia Terme).