Catanzaro. Belcaro: Dal 19 agosto presentazione domande mensa scolastica 2024/25

CATANZARO . - Dal 19 agosto prossimo sarà possibile presentare le domande relative al servizio mensa scolastica per l’anno 2024/2025 rivolto agli studenti delle scuole statali dell’infanzia e primarie degli istituti comprensivi comunali. Lo rende noto l’assessore alla Pubblica istruzione, Nunzio Belcaro, specificando che la domanda dovrà essere inoltrata accedendo ai servizi del portale https://dema.comunecatanzaro.it/portale.





Per tutti gli utenti interessati, è possibile consultare una breve guida dedicata alle modalità operative per l’inserimento dell’istanza. In particolare, si segnala che si deve allegare il modello ISEE in corso di validità solo per coloro i quali risulta un reddito da indicatore ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 2mila euro che avrà valenza per l’intero anno scolastico.

Nel caso di alunno con disabilità, occorre allegare il verbale per l’accertamento dell’handicap rilasciato dal Centro Medico Legale INPS, mentre in presenza di alunni con allergie o intolleranze, bisogna allegare obbligatoriamente apposita ed idonea documentazione medica.