Catanzaro: bimbo di 3 anni liberato dall'auto, famiglia ringrazia i carabinieri

Bimbo di 3 anni liberato dai Carabinieri: il ringraziamento commosso della famiglia

CATANZARO, 5 LUG. - Una storia di prontezza e sensibilità si è consumata mercoledì scorso al Parco della Biodiversità di Catanzaro, quando il tempestivo intervento di due carabinieri ha salvato Noah, un bambino di soli 3 anni, bloccato accidentalmente all'interno di un'auto. Il vicebrigadiere Benito Procopio e l'appuntato scelto Angelo Punturo della sezione radiomobile hanno risposto prontamente alla chiamata di aiuto di una madre in preda al panico.

Secondo quanto ricostruito, Noah aveva accidentalmente attivato il blocco delle porte dell'auto giocando con le chiavi della madre, che erano finite nelle sue mani per un istante di distrazione. Ignara della situazione, la madre si era allontanata per raggiungere il lato guida, chiudendo lo sportello posteriore e lasciando il bambino bloccato al caldo all'interno dell'auto, con i finestrini chiusi.

Fortunatamente, l'attenzione dei carabinieri è stata attirata dalle grida disperate della madre, che batteva freneticamente sul finestrino dell'auto parcheggiata. Senza esitazione, Procopio e Punturo hanno utilizzato gli strumenti in dotazione per forzare uno dei finestrini e liberare il piccolo Noah.

La famiglia di Noah, profondamente grata per l'intervento tempestivo e compassionevole dei carabinieri, ha voluto esprimere la propria riconoscenza con un messaggio indirizzato alla caserma di Catanzaro. "Ci tengo veramente tantissimo ad esprimere con questo messaggio la nostra immensa gratitudine per il pronto e tempestivo intervento da parte dei carabinieri di pattuglia", ha scritto la madre, Daniela. "Grazie di cuore per l'affetto mostrato nei confronti del nostro piccolino che da subito li ha ricambiati con altrettanto affetto. Noah, mamma e papà vi dicono: Grazie di cuore".

La vicenda, che ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza e alla professionalità dei carabinieri, è un esempio di come l'intervento rapido delle forze dell'ordine possa fare la differenza in situazioni di emergenza, salvando vite e portando sollievo a famiglie in difficoltà.