Catanzaro - Brescia 2-1: Dichiarazioni di Mister Maran nel Post-Partita (Video)

Catanzaro. Il match tra Catanzaro e Brescia si è concluso con una vittoria sofferta per 2-1 dei padroni di casa, lasciando amarezza nelle fila della squadra lombarda.





Nel post-gara, Mister Rolando Maran, tecnico del Brescia, ha analizzato a caldo la prestazione della sua squadra, evidenziando episodi chiave e criticità emerse durante il match.





Un finale amaro per il Brescia

"Abbiamo avuto la forza di riprenderla, ma Catanzaro sembra stregato", ha esordito Maran, sottolineando come la sua squadra abbia lottato fino alla fine per strappare un risultato positivo.

Il tecnico ha però ammesso che gli episodi decisivi hanno penalizzato il Brescia: "Abbiamo concesso troppo e pagato caro errori che si potevano evitare. Il primo tempo avrebbe potuto vederci in vantaggio con un margine più ampio, ma non siamo stati abbastanza cinici".





Partita sotto controllo, ma non basta

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ha difeso la prestazione complessiva del Brescia: "La partita è stata in controllo per gran parte del tempo, anche se nel finale il Catanzaro ha messo tanti giocatori offensivi. Nonostante questo, non ho mai avuto la sensazione che fossimo in difficoltà totale".

Tuttavia, la gestione delle situazioni cruciali ha lasciato spazio a critiche: "Quei gol concessi sono stati troppo facili e non possiamo permetterci di essere così ingenui".





Il peso della mancanza di vittorie

Il Brescia sta attraversando un periodo difficile, con soli due punti nelle ultime quattro partite.

"La vittoria che manca pesa tanto", ha ammesso Maran. "Questo genera tensione e precipita la squadra in un circolo vizioso di errori e mancanza di autostima".

Il tecnico ha richiamato i suoi uomini a ritrovare fiducia e concretezza nei momenti decisivi: "Dobbiamo essere più consapevoli delle nostre possibilità e non farci condizionare dalla paura di non portare a casa il risultato".





Problemi fisici e cambi poco incisivi

Maran ha inoltre spiegato alcune scelte tecniche e gli ostacoli fisici incontrati dai suoi uomini: "Abbiamo dovuto fare cambi forzati per le ammonizioni e le condizioni fisiche di alcuni giocatori. Bisoli, ad esempio, ha dato tutto, ma ha dovuto alzare bandiera bianca".

Tuttavia, il tecnico non ha nascosto una certa delusione per il contributo dei subentrati: "Ci aspettavamo qualcosa in più dai cambi. Serviva maggiore incisività per cambiare l’inerzia della partita".





Conclusione: migliorare nei dettagli

Maran ha concluso l’intervista con un appello alla squadra: "Non possiamo permetterci di concedere spazi come abbiamo fatto. Abbiamo fatto una buona gara, ma nei momenti chiave bisogna essere più attenti. Dobbiamo crescere nella gestione delle situazioni decisive, altrimenti rischiamo di compromettere tutto il lavoro fatto in campo".





La sconfitta al "Ceravolo" lascia il Brescia in una posizione scomoda in classifica, con la necessità di ritrovare al più presto la vittoria per rimettersi in carreggiata.

La squadra tornerà in campo con la consapevolezza che, per invertire la rotta, serve una maggiore determinazione e un pizzico di lucidità in più nei momenti cruciali.