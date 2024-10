Catanzaro, c’è grande attesa per la Turandot che inaugurerà la XXI edizione del Festival d’autunno 2024

L’opera lirica pucciniana è stata scelta dal direttore artistico della manifestazione Antonietta Santacroce per celebrare i 100 anni dalla morte del musicista

CATANZARO - È tutto pronto al Teatro Politeama di Catanzaro per l’opera lirica Turandot, l’ultima composta dal maestro Giacomo Puccini.

Si tratta di una produzione che ha debuttato con successo in estate nel magico scenario dell’anfiteatro di Taormina e che vedrà riproporre a Catanzaro la versione originale composta da Puccini, eseguendo l’opera fino al punto in cui il grande maestro lucchese l’aveva realizzata prima di morire.

È proprio per questo motivo che Antonietta Santacroce, direttore artistico e ideatrice del Festival d’Autunno, ha pensato a tale opera per celebrare il centenario della morte del grande musicista e per inaugurare la stagione teatrale 2024 della manifestazione, dopo l’anteprima estiva con il concerto di Fabio Concato e la serata con Uccio De Santis.