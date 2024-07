Catanzaro calcio, aggiornamenti sulla vendita degli abbonamenti

Nella giornata di oggi, 31 luglio inizia la seconda fase per sottoscrivere l’abbonamento rivolta ai vecchi abbonati che vorranno acquistare la tessera scegliendo un posto diverso ed eventualmente anche un settore diverso rispetto a quello della passata stagione.

Di seguito alcuni comunicati da parte della società giallorossa:

ABBONAMENTO SOLIDALE

Anche per la stagione 24/25, in collaborazione con la Fondazione ”Città Solidale”, sarà possibile effettuare della donazioni che si tradurranno nell’emissione di abbonamenti, i quali saranno distribuiti a quei supporter giallorossi che avranno titolo per usufruirne. Contatta la società all’indirizzo [email protected] o telefona al 3485497030 e devolvi la tua quota secondo le modalità fornite

Tutti uniti, tutti insieme

ABBONAMENTO PER I DISABILI

In relazione all’apertura della campagna abbonamenti per le persone con disabilità prevista per la giornata del 31 luglio, si specifica che la sottoscrizione dell’abbonamento può essere effettuata da un delegato. Quest’ultimo dovrà presentarsi al botteghino dello stadio oltre che con la documentazione prevista e in originale attestante l’invalidità, con una copia del documento di identità dell’abbonato e una delega firmata da quest’ultimo il cui modello è scaricabile QUI

Si sottolinea che ogni delegato può sottoscrivere un solo abbonamento per persona con disabilità e uno per eventuale accompagnatore.

Si ricorda, inoltre, che i posti riservati alle persone con disabilità che possono usufruire delle agevolazioni previste sono complessivamente 200, tutti individuati nel settore “Tribuna Est”. Una volta terminati, sarà comunque possibile sottoscrivere un abbonamento a tariffa ridotta e sempre nel settore “Tribuna Est”. Il botteghino dello stadio “Ceravolo” sarà aperto a partire dalle 10, ora in cui saranno distribuiti dei tagliandi elimina coda da ritirare presso lo sportello indicato con il cartello “Ritiro numeri”.

foto servizio US Catanzaro