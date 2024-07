Catanzaro Calcio: definite le amichevoli della Pre-Season 2024

CATANZARO - L'US Catanzaro ha ufficializzato il calendario delle amichevoli estive che prepareranno la squadra per la nuova stagione calcistica. L'inizio delle sfide è fissato per il 24 luglio, quando i giallorossi affronteranno l’ASD Vallorco, una squadra che milita nel campionato di Promozione, alle ore 17 a Morgex, sede del ritiro della squadra.

La preparazione proseguirà il 27 luglio, sempre alle ore 17 e ancora a Morgex, contro il Chisola, una formazione di Serie D. Questi incontri serviranno a rodare i meccanismi di gioco e a valutare la condizione fisica degli atleti.

Il 30 luglio sarà la volta di un’amichevole di lusso contro il Cagliari, con fischio d'inizio alle ore 19. La sede di questa partita di alto livello deve ancora essere definita. Sarà un test importante per il Catanzaro, che avrà l’opportunità di misurarsi contro una squadra di Serie A.

L'ultima amichevole prevista è quella contro la Juventus Next Gen, squadra di Serie C, che si terrà il 3 agosto a Châtillon alle ore 18. Questo incontro chiuderà la fase di preparazione estiva della squadra calabrese.

Le modalità di accesso per il pubblico saranno comunicate prossimamente, in base alle indicazioni degli organizzatori, che definiranno i dettagli per garantire la sicurezza e la fruizione degli eventi.

L’US Catanzaro si prepara così ad affrontare la nuova stagione con un programma di amichevoli vario e impegnativo, che permetterà allo staff tecnico di lavorare intensamente sulla squadra e ai tifosi di iniziare a seguire con passione il cammino dei loro beniamini.