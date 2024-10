Catanzaro calcio, dichiarazioni del Ds Ciro Polito (video)

Catanzaro, Polito: Mercato Soddisfacente, ma Serve Più Concretezza in Attacco

Il bilancio del mercato e le prospettive dopo sette giornate di Serie B

Nella conferenza stampa tenutasi oggi, il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, ha fatto un bilancio della situazione attuale della squadra dopo sette giornate di campionato. Polito ha affrontato i temi cruciali legati alla campagna acquisti, al rendimento della squadra, e alle aspettative per il prosieguo della stagione.

Un mercato estivo impegnativo

Polito ha aperto il suo intervento parlando delle numerose operazioni di mercato che hanno caratterizzato l'estate del Catanzaro. "Abbiamo lavorato duramente per costruire una rosa competitiva in un campionato difficile come la Serie B", ha dichiarato. Tuttavia, ha ammesso che gestire un gran numero di movimenti non è stato semplice: "Un giocatore in più, come Brignola, può essere un fattore di forza in un campionato lungo e complesso".

Polito ha sottolineato come la gestione di una rosa ampia sia una sfida, ma necessaria per evitare di trovarsi scoperti in caso di infortuni. "Lo scorso anno abbiamo sofferto per le assenze, quest'anno vogliamo evitare di ripetere quegli errori", ha ribadito, riferendosi ai problemi avuti nella stagione precedente.

Un inizio di campionato al di sotto delle aspettative

Il Catanzaro si trova attualmente nella parte bassa della classifica, un dato che ha generato qualche preoccupazione tra i tifosi. Con sette punti in sette partite, la squadra non ha ancora trovato il giusto equilibrio tra difesa e attacco. Polito ha riconosciuto che l'avvio non è stato brillante, ma ha invitato alla calma: "È vero, ci aspettavamo qualcosa in più, ma siamo una squadra compatta e in crescita. L'obiettivo principale rimane la salvezza".

Il direttore sportivo ha poi fatto un'analisi del rendimento della squadra, evidenziando che, sebbene il Catanzaro abbia subito pochi gol, ha offerto poco in fase offensiva: "Dobbiamo migliorare sui calci piazzati. In Serie B molte partite si sbloccano proprio così, e noi siamo ancora a quota zero in questo fondamentale".

Fiducia nell'allenatore e nel progetto tecnico

Durante la conferenza, Polito ha difeso il tecnico Fabio Caserta, ribadendo la fiducia della società nel lavoro svolto fino a questo momento. "Fabio è un grande professionista. È normale che ci siano difficoltà dopo aver cambiato tanto, ma vedo una squadra che lo segue e che sta trovando la sua identità", ha affermato Polito.

Ha inoltre sottolineato come la squadra stia imparando a gestire diversi moduli e situazioni tattiche, un processo che richiede tempo ma che, secondo il direttore sportivo, sta portando risultati graduali.

La necessità di pazienza e sostegno

Uno dei messaggi principali lanciati da Polito è stato quello di chiedere pazienza e sostegno ai tifosi. "La piazza di Catanzaro è fantastica, ma dobbiamo restare uniti. Questo è un campionato difficile e serve equilibrio, soprattutto nei momenti complicati", ha dichiarato.

Polito ha chiuso la conferenza con un appello alla squadra e ai tifosi: "Dobbiamo continuare a lottare, come ha sempre fatto questa piazza. La strada è lunga, ma siamo pronti a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo della salvezza".