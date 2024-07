Catanzaro calcio, Il saluto di Andrea Sala ai tifosi del Catanzaro

Il portiere ceduto al Crotone in seguito all’operazione che ha comportato lo scambio con il collega Dini passato al Catanzaro





Il saluto del portiere Andrea Sala che dopo due anni di militanza in giallorosso ha salutato la piazza giallorossa attraverso i suoi profili social:





Caro Catanzaro, cari tifosi.

La vita riserva tante variabili, alcune prevedibili, altre meno.

Proprio per questo i cambiamenti, a volte, risultano inevitabili.



Sarò breve e voglio sentitamente dirvi: GRAZIE!



Nonostante non sia stato un gran protagonista in campo, l’ovazione e l’affetto che mi avete sempre riservato (come ad esempio durante quel fine primo tempo in casa contro la SAMP) e gli applausi per qualche mia uscita folle, mi hanno dato la consapevolezza di quanto

per voi anche io abbia contribuito agli obiettivi raggiunti in questi due incredibili anni e di quanto fossi tenuto in considerazione dal popolo giallorosso.



Ringrazio davvero tutti, coloro che si sono messi a disposizione e lavorato per l’ambiente giallorosso e i miei compagni di squadra. Sono loro i veri artefici di questi traguardi, capaci di mettersi a disposizione ogni qualvolta ce ne sia stato bisogno aiutandosi a vicenda e sempre pronti a chiedermi una mano nei momenti di difficoltà: grazie dunque per l’importanza che ho ricevuto all’interno dello spogliatoio, non lo dimenticherò!



Ora però mi aspetta un’altra sfida affascinante.



Un abbraccio grande e caloroso.



Andrea (Foto tratta dal Web)