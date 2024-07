Catanzaro calcio, il saluto di Sounas

Il centrocampista greco saluta la città e tifoseria giallorossa attraverso i suoi profili social



Il centrocampista greco, Dimitrios Sounas, ci ha tenuto a salutare i tifosi del Catanzaro attraverso i suoi canali social prima della sua partenza all' Avellino.

Eccoci qui Catanzaro ... Tu e io, una volta ancora!

"Ancora pronto a lasciarti andare ma forse non lo sarei stato mai.

E allora scrivo, cancello, riscrivo ... avrei davvero tanto da dirti credimi ma non una sola parola sarebbe all'altezza del sentimento che provo per te!

Nel mio cuore scorrono le immagini di questo lungo film durato 3 anni e vedo lacrime, di delusione e di gioia, abbracci, di sconforto e di esaltazione. Mi hai accolto, mi hai protetto, mi hai avvolto, non c'è stato un solo istante in cui il tuo amore per me ha vacillato.

È stato così maledettamente facile trovarsi, da rendere oggi maledettamente difficile lasciarsi. Eccoci qui Catanzaro ... Tu e io, una volta ancora, così lontanamente insieme per sempre.

Per ultimo, il mio GRAZIE va a chi ha voluto che indossassi questa gloriosa maglia, a chi ha permesso che lottassi per essa, a chi insieme a me l'ha sudata, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per raggiungere un sogno! lo vi sarò grato per sempre.

"Il Greco" (Foto US CATANZARO)