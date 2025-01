Catanzaro calcio, il sogno di Francesco Maiolo si avvera

Il giovane centrocampista realizza il suo sogno firmando il contratto per la prima squadra

Francesco Maiolo, classe 2006, è un giovane calciatore che, dopo qualche anno di militanza nelle giovanili del Catanzaro, realizza il sogno di tutti coloro che si accostano a questo sport: diventare professionista.

Per il ragazzo, originario di Isola C. Rizzuto, è giunto il momento tanto atteso.

La storia di Francesco

Nato nel centro in provincia di Crotone, Maiolo si accosta fin da subito al calcio e coltiva la sua passione per questo sport militando fin dall’età di cinque anni nella Juve, una squadra della sua città natale. Nel corso del tempo, affina le sue qualità e comincia ad affiorare il suo talento innato.

All’età di 14 anni, le sue doti non passano inosservate e, dopo averlo visionato con una certa continuità, i dirigenti del Catanzaro lo portano nel capoluogo di regione dove, nelle giovanili giallorosse, segue la classica trafila.

Il suo debutto in prima squadra si registra all’inizio dell’attuale stagione calcistica, in occasione del suo ingresso in campo nella gara di Coppa Italia contro l’Empoli.

Le caratteristiche del neo professionista

Francesco Maiolo è un centrocampista molto promettente. Buona tecnica e ottima visione di gioco, si è da subito segnalato tra i giovani del Catanzaro come uno dei più interessanti e dal futuro promettente.

È un calciatore completo e molto duttile in quanto capace di rendersi utile sia in fase difensiva sia in quella di costruzione delle manovre.

Il sogno si avvera

In seguito ad alcune convocazioni in prima squadra nel corso della stagione, il giovane Francesco realizza finalmente il suo sogno: diventare professionista firmando il suo primo contratto nella prima squadra. Scenari importanti si aprono per il giovane centrocampista. Il primo importante passo è stato compiuto.

Prospettive

Il futuro per Francesco Maiolo si prospetta molto positivo. Il primo importante passo è stato compiuto. Adesso sarà compito del ragazzo farsi notare sempre più e farsi trovare pronto ogni volta che verrà chiamato in causa.

Mister Caserta non ha mai nascosto le sue intenzioni di lanciare i giovani di valore e questo rappresenta certamente un dato confortante per Francesco.

Il suo viaggio tra i professionisti è appena cominciato. Il Catanzaro è al suo fianco, pronto ad accompagnarlo per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Foto US Catanzaro

Maurizio Martino