Catanzaro Calcio. Fabio Caserta presentazione ufficiale lunedì 8 luglio

La notizia era stata anticipata dal presidente Noto nella conferenza stampa di due giorni fa. Lunedì prossimo la presentazione alla stampa (foto US Catanzaro)

La notizia era già stata comunicata dal Presidente Noto ma adesso è arrivata l’ufficialità: Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Catanzaro. Il tecnico calabrese nato a Melito Porto Salvo si lega al club giallorosso con contratto biennale.

Nel corso della sua fin qui breve carriera Caserta ha già conseguito due promozioni.

Il suo staff tecnico che lo coadiuverà nel suo lavoro è composto dall’allenatore in seconda Salvatore Accursi – ex calciatore e allenatore delle giovanili giallorosse in passato – dal preparatore atletico Cristian Bella, dal preparatore dei portieri Francesco Parrotta, dai collaboratori tecnici Luigi Viola, Raffaele Talotta e Giorgio Lucenti e dal preparatore addetto al recupero infortunati Fabrizio Besso.

Lunedì 8 presso la sala stampa del “Ceravolo” è prevista la presentazione ufficiale alla stampa con inizio programmato alle ore 16.





Maurizio Martino