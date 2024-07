Catanzaro calcio, primo allenamento. Mercato sempre più infuocato

Prime fatiche per la comitiva giallorossa agli ordini di mister Caserta. In giornata previsto l’arrivo del portiere Pigliacelli (foto US Catabnzaro)

Si è trattato di un vero e proprio allenamento quello tenutosi nel pomeriggio di ieri al “Ceravolo”. La comitiva giallorossa agli ordini di mister Caserta ha cominciato a prendere confidenza con il terreno di gioco iniziando a utilizzare anche il pallone.

Non è stata una semplice sgambata in quanto il tecnico ha iniziato a mettere sotto torchio i 25 elementi che compongono l’attuale rosa nella quale sono stati inclusi alcuni ragazzi della Primavera3.

Presenti i nuovi Volpe, Bonini, Compagnon e Piras. Nel corso della giornata odierna dovrebbe aggregarsi anche il portiere Pigliacelli che in mattinata sarà impegnato con le visite mediche di routine.

Nel gruppo fa parte anche il giovanissimo Morleo (classe 2005) per il quale si attende solo l’annuncio.

Al “Ceravolo” era presente anche il Presidente Noto che prima dell’allenamento ha voluto salutare e dare il benvenuto al gruppo squadra.

Si è notata la presenza anche del DS Polito che pur impegnatissimo per allestire l’organico da consegnare a mister Caserta non ha voluto mancare alla prima seduta.





Mercato infuocato

Sempre più vicino l’arrivo del greco Koutsoupias dal Benevento. Il 23nne non è infatti salito sul pullman che porterà i sanniti a Roma dove effettuerà il ritiro pre-campionato.

Si attende anche l’arrivo del portiere Dini dal Crotone, società nella quale dovrebbe approdare Sala che fino alla passata stagione è stato il vice di Fulignati.

Il DS Polito continua a trattare con il Vicenza per Della Morte e Talarico. Il primo è seguito anche da altre società ma la richiesta da parte della società veneta è ritenuta ad oggi un po' alta.

Per l’attacco si segue la pista Ianesi mentre sembra svanita la possibilità di portare in Calabria Pecorino molto vicino a raggiungere l’accordo con la Reggiana.

Capitolo uscite. Il greco Sounas domani effettuerà le visite mediche ad Avellino che ha pronto per lui un quadriennale.

Per Biasci è forte la richiesta del Cesena che offre una cifra importante. La società giallorossa vorrebbe trattenerlo ma a fronte di una buona offerta l’attaccante potrebbe lasciare i tre colli dopo due anni e mezzo di permanenza.









Maurizio Martino