Catanzaro calcio, Sounas ceduto all'Avellino

Il centrocampista dopo tre anni di militanza nel Catanzaro è stato ceduto all'Avellino che da tempo era sulle sue tracce

Mancava l’ufficialità e adesso è arrivata: Dimitrios Sounas non è più un calciatore del Catanzaro. Il forte centrocampista dopo aver indossato per 91 volte (con 15 reti all’attivo) la maglia del Catanzaro nel corso di due anni e mezzo ha accettato l’offerta dell’Avellino.

Gli irpini lo avevano chiesto alla società giallorossa da diversi giorni.

Il calciatore greco si cimenterà dunque nella nuova avventura in Irpinia mettendo a disposizione la lunga esperienza maturata nel corso della carriera per contribuire al raggiungimento della promozione in cadetteria con l’Avellino

Di seguito il comunicato ufficiale del Catanzaro:

“L’US Catanzaro 1929 comunica la cessione, a titolo definitivo, di Dimitrios Sounas all’US Avellino 1912. La società ringrazia il centrocampista greco per la professionalità dimostrata e il supporto dato alla squadra nel periodo in cui ha vestito la maglia giallorossa, augurandogli il meglio per il futuro sia dentro che fuori dal campo.”





(foto US Catanzaro)