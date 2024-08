Catanzaro Calcio Tommaso Cassandro: ecco le sue prime parole in Giallorosso (Video)

Le prime parole di Tommaso Cassandro in Giallorosso: "sono pronto per questa nuova avventura"

CATANZARO, 22 AGO. - Tommaso Cassandro, il nuovo acquisto del Catanzaro, si è espresso per la prima volta in veste ufficiale dopo il suo arrivo nella squadra giallorossa. Il difensore, fresco di trasferimento, ha raccontato come è nata la trattativa e ha condiviso le sue prime impressioni sulla squadra e sulla città.

"Il mio arrivo a Catanzaro è stato frutto di una trattativa avviata circa tre settimane fa," ha dichiarato Cassandro. "Quando il mio procuratore mi ha informato dell'interesse del direttore Polito, c'è stato subito un approccio diretto. Nonostante alcune dinamiche che hanno ritardato il mio arrivo, sono felice di essere qui e di iniziare questa nuova avventura."

Cassandro ha anche ricordato l'esperienza dello scorso anno, quando ha affrontato il Catanzaro come avversario: "La scorsa stagione è stata eccezionale sia a livello personale che collettivo, e ricordo chiaramente quanto sia stato difficile affrontare il Catanzaro, specialmente in casa loro. L'atmosfera era incredibile, e spero di viverla nuovamente, questa volta da giocatore della squadra."

Il difensore ha poi elogiato il calore dei tifosi: "Domenica scorsa, contro il Sassuolo, ho visto uno stadio gremito e tifosi che supportavano con grande passione i propri giocatori. Questo tipo di sostegno è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi."

Parlando delle sue caratteristiche come calciatore, Cassandro ha sottolineato la sua propensione agli inserimenti senza palla e il grande spirito di sacrificio e dedizione al lavoro. "Sono un giocatore di grande gamba, sempre pronto a valorizzare le mie qualità," ha spiegato. "Spero di mettermi subito a disposizione della squadra e dei compagni, per dare il mio contributo dentro e fuori dal campo."

Oltre al calcio, Cassandro ha parlato dei suoi impegni accademici, rivelando di aver completato una laurea triennale in Scienze Motorie e una magistrale in Management dello Sport. "Questi studi mi aiutano a mantenere la mente concentrata e a evitare le distrazioni," ha aggiunto. "È un modo per migliorarmi, non solo come calciatore, ma anche come persona."

Tommaso Cassandro si appresta a vivere questa nuova esperienza con entusiasmo e determinazione, pronto a dare il massimo per il Catanzaro e i suoi tifosi. (Foto e video US Catanzaro 1929)

Di seguito il video integrale dell'intervista a Tommaso Cassandro