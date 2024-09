Catanzaro calcio, una rosa più che ampia.

```html

Ottimo lavoro del DS Polito che ha però portato in città ben 18 elementi a fronte di poche, in proporzione, uscite

Finalmente finito! Anche la sessione estiva di calciomercato per questa stagione è terminata. Non ci addentriamo in questo articolo sulle decisioni ormai costanti e sempre errate di voler far durare la campagna acquisti estiva due mesi.

L’argomento merita un’attenzione particolare.

Ci limiteremo ad analizzare i movimenti di mercato effettuati dal direttore sportivo in entrata (tanti) e in uscita (pochi).

Dopo i 18 (diciotto!) arrivi a fronte di sole 9 (nove!) uscite – escludendo gli elementi in prestito che sono rientrati nelle rispettive società di appartenenza - mister Caserta avrà a sua disposizione un organico di ben 30 elementi - terzo portiere incluso - che sono decisamente tanti e per i quali la gestione da parte del tecnico appare a dir poco delicata.

Mettiamo in chiaro una cosa: si tratta di elementi di valore, il giusto mix tra calciatori esperti di categoria molti dei quali con presenze anche nella massima serie, e giovani di belle speranze alcuni dei quali senza esperienza nella serie cadetta ma con buone qualità tecniche e facilmente adattabili a ruoli diversi.

Il problema non è tanto legato al numero dei nuovi arrivati ma in quello esiguo di chi ha cambiato aria.

Non sarà quindi facile per mister Caserta mantenere i giusti equilibri nello spogliatoio. Sarà un compito duro quello che lo aspetta, ma si conoscono le sue capacità come tecnico e come motivatore, quindi bisogna essere fiduciosi nel suo operato.

Lavoro che dovrà essere orientato, proprio per i tanti calciatori presenti, alla scelta di coloro che daranno al mister migliori garanzie in termini di condizioni fisiche e capacità a disporsi tatticamente in base alle proprie caratteristiche e a seconda delle volontà del tecnico.

Vediamo nel dettaglio, ruolo per ruolo, la risultante della campagna acquisti conclusa ieri:

ACQUISTI

Portieri:

Mirko Pigliacelli – proveniente dal Palermo a titolo definitivo

Andrea Dini - proveniente dal Crotone a titolo definitivo a seguito di uno scambio con il collega Sala

Difensori:

Federico Bonini - centrale ma adattabile a sinistra proveniente dalla V. Entella in prestito con obbligo di riscatto e successivo quadriennale

Tommaso Cassandro – esterno destro proveniente dal Como in prestito

Marcello Piras – esterno destro proveniente dalla serie D sarda a titolo definitivo

Andrea Ceresoli – esterno sinistro proveniente dall’Atalanta

Riccardo Turicchia – esterno sinistro proveniente dalla Juventus Next Gen in prestito

Philipp Breit – difensore centrale austriaco proveniente in prestito dalla Spal

Centrocampisti:

Ilias Koutsoupias – centrale proveniente a titolo definitivo dal Benevento

Mamadou Koulibaly – mediano proveniente dalla Salernitana a titolo definitivo

Riccardo Pagano – centrale ma adattabile anche come esterno o mezzala proveniente dalla Roma

Giovanni Volpe – esterno sinistro offensivo proveniente dal Potenza a titolo definitivo

Mattia Compagnon – esterno destro proveniente dalla Juventus Next Gen

Marco D’Alessandro – esterno proveniente dal Monza a titolo definitivo

Attaccanti:

Filippo Pittarello – punta centrale di movimento proveniente dal Cittadella a titolo definitivo

Nicolò Buso – esterno sinistro proveniente dalla Feralpisalò

Demba Seck – esterno destro mancino proveniente dal Torino

Andrea La Mantia - punta centrale proveniente dalla Spal in prestito

CESSIONI

Portieri:

Andrea Fulignati – ceduto alla Cremonese a titolo definitivo

Andrea Sala – ceduto al Crotone a titolo definitivo in seguito allo scambio con il collega Dini

Alfonso Rizzuto – ceduto in prestito al Pompei

Difensori:

Giorgio Megna – ceduto in prestito al Pompei

Umberto Morleo – esterno sinistro inizialmente acquistato e poi girato in prestito al Trapani

Centrocampisti:

Jari Vandeputte – ceduto alla Cremonese a titolo definitivo

Dimitrios Sounas – ceduto all’Avellino a titolo definitivo

Luca Verna – ceduto al Catania a titolo definitivo

Attaccanti:

Alessio Curcio – ceduto alla Ternana a titolo definitivo

A completare la rosa i confermati:

Pietro Iemmello

Matias Antonini

Nicolò Brighenti

Stefano Scognamillo

Simone Pontisso

Jacopo Petriccione

Marco Pompetti

Tommaso Biasci

Mario Situm

In stand-by Luka Krajnc ed Enrico Brignola per i quali non è stata trovata una collocazione

Maurizio Martino

