Catanzaro-Carrarese, Cioffi prepara la sfida del Ceravolo e chiede una reazione. Video

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Catanzaro Carrarese, Cioffi prepara la sfida del Ceravolo: «Servono personalità e aggressività»

La formazione toscana cerca il riscatto dopo il passo falso contro l’Empoli mentre il tecnico chiede equilibrio continuità e una prestazione coraggiosa per affrontare i giallorossi

La Carrarese si prepara alla trasferta contro il Catanzaro, valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT. Alla vigilia dell’incontro dello stadio Nicola Ceravolo, l’allenatore Gabriele Cioffi ha analizzato il momento della propria squadra, soffermandosi sulla reazione del gruppo dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli.

Il tecnico ha descritto una settimana di lavoro positiva, caratterizzata dalla volontà di archiviare rapidamente l’ultima prestazione e riprendere il percorso di crescita iniziato durante il ritiro estivo.

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La reazione della Carrarese dopo la sconfitta con l’Empoli

Secondo Cioffi, la battuta d’arresto contro l’Empoli non deve trasformarsi in un motivo di allarme. L’allenatore ha parlato di un blackout generale, legato soprattutto alla poca lucidità mostrata in alcune fasi della partita.

Nei giorni successivi la squadra avrebbe reagito con equilibrio e determinazione, mostrando la giusta disponibilità al lavoro. L’obiettivo è recuperare quelle certezze che si erano viste nelle precedenti uscite, quando la Carrarese aveva espresso buone trame di gioco e una maggiore pulizia nella gestione del pallone.

La formazione toscana è ancora in costruzione, anche perché diversi calciatori sono arrivati durante gli ultimi giorni di mercato. Per Cioffi, l’equilibrio fisico e mentale deve essere ricercato quotidianamente, seguendo l’evoluzione tecnica e umana del gruppo.

Cioffi presenta il Catanzaro

Il tecnico della Carrarese ha definito il Catanzaro un’ottima squadra, costruita con ambizioni importanti ma ancora alla ricerca dei primi risultati positivi della stagione.

I giallorossi hanno cambiato diversi elementi, a partire dall’allenatore e da alcuni giocatori chiave. Un rinnovamento che richiede tempo, ma che non riduce il valore della rosa. Proprio il difficile avvio di campionato potrebbe aumentare la voglia di riscatto della formazione calabrese davanti al proprio pubblico.

La Carrarese dovrà quindi affrontare una squadra determinata, sostenuta dall’atmosfera del Ceravolo e desiderosa di invertire immediatamente la propria tendenza.

Il piano tattico per limitare i giallorossi

Cioffi ha evidenziato la natura dinamica del Catanzaro, capace di muovere diversi giocatori tra le linee e di sviluppare la propria manovra alle spalle del riferimento offensivo.

La Carrarese dovrà individuare gli spazi nei quali il Catanzaro riesce a essere maggiormente pericoloso e, allo stesso tempo, sfruttare le zone lasciate libere dalla formazione calabrese. Un ruolo centrale sarà ricoperto dalla linea di aggressione, preparata in maniera specifica durante la settimana.

Il tecnico ha però precisato che qualsiasi soluzione tattica perde efficacia se non viene accompagnata da intensità, coraggio e aggressività. Abbassarsi eccessivamente potrebbe infatti costringere la Carrarese a sostenere una partita difensiva particolarmente complicata per l’intera durata dell’incontro.

L’importanza di restare in partita fino alla fine

Uno dei temi della vigilia riguarda i minuti conclusivi. Il Catanzaro ha concesso diversi gol nelle fasi finali delle prime partite, mentre anche la Carrarese ha mostrato qualche calo nella seconda parte degli incontri.

Cioffi ha invitato a non trasformare i numeri raccolti dopo appena tre giornate in statistiche definitive. Rimane comunque fondamentale costruire una squadra capace di mantenere concentrazione, ordine e intensità per tutta la gara.

La Carrarese dovrà essere pronta a giocare, come sottolineato dal suo allenatore, anche oltre i novanta minuti regolamentari. La capacità di restare mentalmente dentro la partita potrebbe risultare decisiva per conquistare i primi punti lontano da casa.

Le condizioni di Rubino Marconi Vujevic e Dagba

Sul fronte degli indisponibili arrivano segnali incoraggianti. Rubino e Marconi sono pienamente recuperati, mentre Vujevic si sta avvicinando al rientro. Lo staff intende procedere con cautela, con l’obiettivo di riaverlo a pieno regime dopo la sosta.

Situazione differente per Dagba, arrivato con alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso di inserimento. Il calciatore sta aumentando progressivamente il proprio minutaggio e potrebbe essere impiegato gradualmente prima di raggiungere la condizione migliore.

Anche gli ultimi arrivati stanno accumulando minuti nelle gambe, offrendo al tecnico ulteriori possibilità nelle scelte di formazione.

Jonas ancora lontano dalla condizione migliore

Cioffi si è soffermato anche sulle caratteristiche di Jonas, giocatore particolarmente efficace quando può attaccare lo spazio e avanzare palla al piede.

La poca lucidità mostrata nell’ultimo quarto di campo contro l’Empoli sarebbe stata condizionata dal momento emotivo attraversato da tutta la squadra. Il tecnico ritiene che il calciatore abbia espresso finora circa il sessanta per cento del proprio potenziale.

La sua crescita è stata rallentata da alcuni piccoli problemi muscolari che non gli hanno permesso di lavorare con continuità. Nonostante questo, l’allenatore si è detto soddisfatto del suo contributo e convinto dei margini di miglioramento.

Gonzalo Sedes possibile risorsa contro la sua ex squadra

La sfida del Ceravolo sarà anche una partita particolare per alcuni ex. Nel Catanzaro potrebbe trovare spazio Marco Imperiale, mentre nella Carrarese è presente Gonzalo Sedes, ancora in attesa dell’esordio.

Cioffi ha descritto Sedes come un talento offensivo da recuperare dopo alcune stagioni complicate e caratterizzate da un minutaggio ridotto. Il giocatore sta lavorando sugli aspetti richiesti dal sistema della Carrarese e potrebbe diventare una risorsa utile già nella gara contro il Catanzaro.

Una Carrarese da costruire un passo alla volta

L’allenatore non ha indicato una scadenza precisa per vedere la versione definitiva della sua squadra. La volontà è quella di accelerare il processo, senza però caricare il gruppo di pressioni eccessive.

Cioffi vuole una Carrarese solida e propositiva, capace di giocare con serenità senza perdere intensità e ambizione. La trasferta di Catanzaro rappresenta quindi un esame importante per verificare la reazione dopo l’ultima sconfitta e misurare i progressi compiuti durante la settimana.

Al Ceravolo si affronteranno due formazioni che cercano una svolta. Il Catanzaro proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico, mentre la Carrarese dovrà rispondere con personalità, organizzazione e concentrazione fino all’ultimo minuto.

Video integrale - Serie BKT, La conferenza pre partita di Catanzaro - Carrarese