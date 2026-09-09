Calcio Serie B quarta giornata calendario completo e orari delle partite

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il nuovo turno di campionato si apre venerdì 11 settembre e si conclude domenica 13 settembre con Mantova Sampdoria

La quarta giornata di Serie B 2026 2027 si disputerà nell’arco di tre giorni, con partite programmate da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Il turno prenderà il via con Empoli Arezzo, mentre l’ultimo incontro indicato nel calendario sarà Mantova Sampdoria.

Particolare attenzione sarà riservata a Catanzaro Carrarese, in programma sabato 12 settembre alle ore 17:15. Le partite saranno trasmesse su DAZN e LaB Channel.

Le partite di venerdì 11 settembre

La quarta giornata inizierà alle ore 19:00 con la sfida tra Empoli e Arezzo. In serata si giocheranno altri due incontri: Benevento Hellas Verona e Pisa Virtus Entella, entrambi con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Empoli Arezzo

Venerdì 11 settembre 2026

Ore 19:00

Benevento Hellas Verona

Venerdì 11 settembre 2026

Ore 21:00

Pisa Virtus Entella

Venerdì 11 settembre 2026

Ore 21:00

Il programma di sabato 12 settembre

Sabato pomeriggio sono previste tre partite alle ore 15:00. La L.R. Vicenza ospiterà la Juve Stabia, il Padova affronterà l’Ascoli, mentre il Südtirol riceverà il Modena.

Alle ore 17:15 sarà il momento di Catanzaro Carrarese, incontro particolarmente atteso dai sostenitori giallorossi. In questa prima parte della stagione ogni partita può offrire indicazioni importanti sulla crescita delle squadre, sulla condizione atletica e sull’inserimento dei nuovi calciatori.

L.R. Vicenza Juve Stabia

Sabato 12 settembre 2026

Ore 15:00

Padova Ascoli

Sabato 12 settembre 2026

Ore 15:00

Südtirol Modena

Sabato 12 settembre 2026

Ore 15:00

Catanzaro Carrarese

Sabato 12 settembre 2026

Ore 17:15

Le gare di domenica 13 settembre

Il programma domenicale si aprirà alle ore 15:00 con Avellino Palermo, confronto di grande interesse tra due piazze particolarmente appassionate. Alle 17:15 toccherà invece a Mantova Sampdoria, partita che completerà il calendario indicato della quarta giornata.

Avellino Palermo

Domenica 13 settembre 2026

Ore 15:00

Mantova Sampdoria

Domenica 13 settembre 2026

Ore 17:15

Dove vedere la quarta giornata di Serie B

Le partite della quarta giornata di Serie B saranno disponibili su DAZN e LaB Channel. Il programma distribuito su tre giorni consentirà agli appassionati di seguire le diverse sfide, dagli anticipi del venerdì fino agli incontri conclusivi della domenica.