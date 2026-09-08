Serie B giudice sportivo dopo la terza giornata squalificati Illanes e Prisco

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Tutte le decisioni disciplinari dopo le gare disputate dal 5 al 7 settembre 2026 con ammende per Avellino Modena Palermo e Arezzo e due allenatori fermati

Il Giudice Sportivo della Serie B ha reso noti i provvedimenti adottati al termine della terza giornata del campionato 2026 2027. Sono due i calciatori squalificati per un turno: Julian Illanes Minucci dell’Arezzo e Antonio Prisco del Benevento.

Le decisioni comprendono anche diverse ammende a carico delle società, numerose ammonizioni e la squalifica di due componenti degli staff tecnici.

Illanes e Prisco squalificati per una giornata

Il difensore dell’Arezzo Julian Illanes Minucci è stato fermato per una giornata effettiva di gara. Il calciatore era stato espulso durante la pesante sconfitta esterna contro l’Hellas Verona per avere commesso un intervento falloso ai danni di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

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Una giornata di squalifica anche per Antonio Prisco del Benevento, espulso nella partita persa dai campani sul campo dell’Ascoli. Il centrocampista ha ricevuto due ammonizioni, la prima per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e la seconda per comportamento non regolamentare in campo.

Maita ammonito e multato

Tra i provvedimenti adottati per proteste nei confronti degli ufficiali di gara figura quello relativo a Mattia Maita del Benevento. Il calciatore ha ricevuto la prima ammonizione stagionale ed è stato multato di 1.000 euro.

La sanzione è stata aggravata perché Maita ricopriva il ruolo di capitano della squadra.

Per proteste sono stati ammoniti, tutti alla prima sanzione stagionale:

Filippo Distefano dell’Empoli

dell’Empoli Lorenzo Insigne della Sampdoria

della Sampdoria Giuseppe Sibilli della Juve Stabia

della Juve Stabia Francesco Zampano del Modena

Le ammonizioni per comportamento scorretto

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, Manuel Cicconi della Sampdoria ha raggiunto la terza ammonizione stagionale.

Sono invece arrivati alla seconda sanzione:

Arturo Calabresi del Pisa

del Pisa Bernat Guiu Vilanova della Virtus Entella

della Virtus Entella Luca Magnino dell’Empoli

dell’Empoli Lorenco Simic dell’Avellino

Prima ammonizione stagionale per:

Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo del Modena

del Modena Mattia Bani del Palermo

del Palermo Pietro Beruatto del Benevento

del Benevento Kleis Bozhanaj del Modena

del Modena Marco Carraro del L.R. Vicenza

del L.R. Vicenza Marcos Curado dell’Ascoli

dell’Ascoli Shaka Mawuli Eklu dell’Arezzo

dell’Arezzo Abderrahman Harroui dell’Hellas Verona

dell’Hellas Verona Liam Henderson della Sampdoria

della Sampdoria Oulai Christian Kouan del Benevento

del Benevento Rachid Kouda del Mantova

del Mantova Ivan Marconi della Virtus Entella

della Virtus Entella Antonio Palumbo del Palermo

del Palermo Kevin Piscopo della Juve Stabia

della Juve Stabia Dailon Rocha Livramento do Rosario dell’Hellas Verona

dell’Hellas Verona Andrea Tiritiello della Virtus Entella

della Virtus Entella Mattia Valoti del L.R. Vicenza

Petriccione raggiunge la terza ammonizione

Tra i calciatori sanzionati per comportamento non regolamentare in campo compare Jacopo Petriccione del Catanzaro. Il centrocampista giallorosso ha ricevuto la terza ammonizione stagionale dopo la gara disputata contro il Südtirol.

Prima sanzione per comportamento non regolamentare per:

Francesco Coppola del Pisa

del Pisa Tommaso Martinelli dell’Avellino

dell’Avellino Kenny Meddy Mixtur del Südtirol

del Südtirol Nicholas Rizzo dell’Ascoli

Squalificati Mutarelli e Saponara

I provvedimenti disciplinari hanno interessato anche due componenti degli staff tecnici.

Massimo Mutarelli della Sampdoria è stato squalificato per una giornata effettiva. Al 23º minuto del secondo tempo avrebbe lasciato l’area tecnica per contestare platealmente una decisione arbitrale. L’episodio è stato segnalato dal quarto ufficiale.

Una giornata di squalifica anche per Riccardo Saponara del Modena. Al 35º minuto del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, avrebbe contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.

Tra gli allenatori ammoniti figurano:

Francesco Antonio Modesto del Mantova alla seconda sanzione

del Mantova alla seconda sanzione Andrea Chiappella della Virtus Entella alla prima sanzione

Ammende per Avellino Modena Palermo e Arezzo

Sono quattro le società destinatarie delle ammende dopo la terza giornata di Serie B.

L’Avellino dovrà pagare 4.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per avere ritardato senza giustificazione l’inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Identica ammenda di 4.000 euro per il Modena, sempre per un ritardo di circa quattro minuti nell’avvio della prima frazione.

Il Palermo è stato sanzionato con due distinti provvedimenti:

ammenda di 4.000 euro per il lancio sul terreno di gioco, al decimo minuto del primo tempo, di una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica da parte dei propri sostenitori

per il lancio sul terreno di gioco, al decimo minuto del primo tempo, di una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica da parte dei propri sostenitori ammenda di 2.000 euro per avere provocato senza giustificazione un ritardo di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo

L’importo complessivo delle sanzioni inflitte al Palermo ammonta quindi a 6.000 euro.

L’Arezzo dovrà infine pagare 3.000 euro per il lancio di tre fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori. Per Palermo e Arezzo le sanzioni sono state attenuate in applicazione delle disposizioni previste dal Codice di giustizia sportiva.

Nessuna sanzione per il materiale pirotecnico utilizzato sugli spalti

Nel corso della giornata, i sostenitori di Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Per questi specifici comportamenti non sono stati adottati ulteriori provvedimenti nei confronti delle società, poiché sono state riconosciute congiuntamente le circostanze previste dall’articolo 29 del Codice di giustizia sportiva. Restano naturalmente valide le altre ammende inflitte per episodi differenti.

I risultati della terza giornata di Serie B

Le decisioni disciplinari riguardano le partite disputate tra il 5 e il 7 settembre 2026. Questi i risultati:

Ascoli Benevento 1 a 0

Carrarese Empoli 0 a 1

Cesena Mantova 1 a 1

Cremonese Padova 3 a 1

Hellas Verona Arezzo 5 a 0

Juve Stabia Pisa 0 a 3

Modena Avellino 0 a 1

Palermo Sampdoria 3 a 1

Südtirol Catanzaro 2 a 0

Virtus Entella L.R. Vicenza 2 a 2

Gli importi delle ammende inflitte alle società e ai tesserati saranno addebitati sui rispettivi conti del campionato di Serie BKT. Restano possibili ulteriori decisioni in seguito alla verifica delle posizioni dei calciatori impiegati e al ricevimento completo degli elenchi di gara.

Leggi QUI il Comunicato Ufficiale