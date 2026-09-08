Catanzaro Carrarese al via la prevendita prezzi e settori disponibili al Ceravolo

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Al via la prevendita per Catanzaro Carrarese prezzi dei biglietti e settori disponibili

Biglietti in vendita dalle ore 15 di martedì 8 settembre per la sfida in programma sabato 12 settembre 2026 allo stadio Nicola Ceravolo

Prende il via la prevendita dei biglietti per Catanzaro Carrarese, incontro valido per il campionato di Serie B. La partita si disputerà sabato 12 settembre 2026 allo stadio Nicola Ceravolo, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15.

I tifosi potranno acquistare i tagliandi a partire dalle ore 15:00 di martedì 8 settembre 2026. A causa dei lavori di ristrutturazione e della conseguente chiusura della Tribuna, per questa gara saranno disponibili la Curva Est Mammì, il settore Distinti Tosatti e il settore ospiti.

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Dove acquistare i biglietti per Catanzaro Carrarese

La vendita dei biglietti per Catanzaro Carrarese sarà disponibile attraverso due modalità:

online sul portale uscatanzaro1929.ticketone.it

presso le rivendite TicketOne abilitate presenti sul territorio locale e nazionale

Il botteghino dello stadio Nicola Ceravolo sarà aperto esclusivamente nel giorno della partita, sabato 12 settembre, a partire dalle ore 10:00.

Per ridurre i tempi di attesa e prevenire possibili code ai botteghini, è consigliabile acquistare il biglietto in anticipo tramite il portale online oppure rivolgendosi a uno dei punti vendita autorizzati.

Prezzi Curva Est Mammì

Per assistere alla partita dalla Curva Est Mammì, i prezzi stabiliti sono i seguenti:

Biglietto intero 18 euro

Biglietto ridotto 14,50 euro

Biglietto ridotto Junior 7,50 euro

Prezzi Distinti Tosatti

Nel settore Distinti Tosatti, le tariffe previste per Catanzaro Carrarese sono:

Biglietto intero 30 euro

Biglietto ridotto 24 euro

Biglietto ridotto Junior 12 euro

Prezzo del settore ospiti

Il biglietto per il settore ospiti ha un costo di 18 euro. Per questo settore è indicata esclusivamente la tariffa intera.

Ai prezzi riportati dovrà essere aggiunto il diritto di prevendita applicato dal circuito TicketOne.

Chi può acquistare il biglietto ridotto

La tariffa ridotta è riservata alle seguenti categorie:

persone con più di 65 anni

donne

militari

appartenenti alle Forze dell’Ordine

studenti dell’Università Magna Graecia

ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2009

Il biglietto ridotto Junior è invece destinato ai bambini e ai ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2015.

Capienza ridotta e limitazioni agli accrediti

La gara si svolgerà con una capienza ridotta dello stadio Ceravolo. Per questa ragione, tutte le tipologie di accrediti e di biglietti omaggio saranno limitate.

La Tribuna resterà chiusa a causa degli interventi di ristrutturazione in corso. Per Catanzaro Carrarese non è inoltre previsto l’accreditamento delle persone con disabilità.

La riduzione dei posti disponibili rende ancora più importante acquistare il tagliando con anticipo, scegliendo uno dei settori accessibili per l’incontro.

Documento di identità obbligatorio anche per i minori

Al momento dell’acquisto del biglietto e durante i controlli all’ingresso dello stadio sarà necessario presentare un documento di identità valido. L’obbligo riguarda tutti gli spettatori, compresi i minori.

Con l’acquisto del tagliando, il tifoso accetta il Codice comportamentale e le disposizioni sulla cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche adottati dalla US Catanzaro 1929, oltre al Regolamento d’uso dello stadio Nicola Ceravolo.

Fonte U.S. Catanzaro 1929