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Catanzaro abbraccia i giallorossi al Parco della Biodiversità e rilancia la sfida per la ripartenza

Una grande partecipazione di pubblico ha accompagnato la presentazione dell’US Catanzaro 1929 tra entusiasmo musica e messaggi di fiducia in vista della sfida contro la Carrarese

Una vera e propria marea giallorossa ha raggiunto il Parco della Biodiversità Mediterranea Michele Traversa per accogliere l’US Catanzaro 1929. Tifosi di ogni età, famiglie e tanti bambini hanno riempito uno dei luoghi simbolo della città, dimostrando ancora una volta quanto sia profondo il legame tra il territorio e la squadra.

L’avvio di campionato al di sotto delle aspettative non ha frenato l’entusiasmo del pubblico. I sostenitori hanno accolto con lo stesso calore i calciatori già conosciuti e i nuovi arrivati, insieme allo staff tecnico, alla dirigenza e al presidente Floriano Noto.

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Una serata dedicata a tutto il mondo giallorosso

La presentazione ufficiale del Catanzaro è stata pensata come una festa capace di coinvolgere tutte le componenti del club. La conduzione è stata affidata a Simona Palaia, mentre la musica di Mr. Kan e le iniziative dedicate ai più piccoli hanno accompagnato i diversi momenti dell’evento.

Prima della squadra maggiore, sul palco hanno sfilato le formazioni del settore giovanile del Catanzaro, fino alla Primavera allenata da Massimo Costantino. Il tecnico ha richiamato l’attenzione sull’importanza della crescita quotidiana dei ragazzi e sul lavoro condiviso da allenatori, collaboratori e società.

La presenza dei giovani calciatori ha sottolineato la volontà del club di costruire un percorso che non guardi soltanto ai risultati immediati, ma anche alla formazione dei possibili protagonisti del futuro.

Giorgio Gorgone chiede il sostegno dei tifosi

Uno dei momenti più sentiti è arrivato con la presentazione della prima squadra del Catanzaro. Calciatori e componenti dello staff sono stati accolti dagli applausi del pubblico, in un clima di vicinanza particolarmente significativo dopo le tre sconfitte iniziali.

L’allenatore Giorgio Gorgone ha parlato con sincerità, manifestando il proprio dispiacere per la partenza negativa e ringraziando i tifosi per una partecipazione che non considerava scontata.

Il tecnico ha chiesto alla città di continuare a trasmettere energia e calore alla squadra, esprimendo fiducia sulle possibilità di risalita. Le sue parole hanno evidenziato la consapevolezza delle difficoltà, ma anche la convinzione che il gruppo abbia le qualità necessarie per cambiare passo.

Ciro Polito guarda al presente

Anche il direttore sportivo Ciro Polito ha voluto rimarcare il valore della piazza catanzarese e la solidità di una società guidata da una proprietà profondamente legata al territorio.

Il dirigente ha ricordato come il Catanzaro in Serie B abbia già affrontato partenze complicate nelle stagioni precedenti, trovando sempre nella propria tifoseria un sostegno determinante.

Polito ha invitato l’ambiente a non rimanere legato ai risultati del recente passato, compreso il percorso fino ai playoff, ma a concentrarsi sulle esigenze del nuovo campionato. Secondo il direttore sportivo, la classifica a zero punti non rispecchia pienamente quanto mostrato dalla squadra sul terreno di gioco.

Il messaggio è stato chiaro: dalla prossima partita servirà una ripartenza collettiva, affrontando le difficoltà con compattezza, sacrificio e senso di responsabilità.

Iemmello chiama a raccolta il popolo giallorosso

Il capitano Pietro Iemmello ha ringraziato le tante persone presenti, soffermandosi in particolare sui bambini arrivati al parco per conoscere e applaudire i propri beniamini.

Iemmello ha chiesto ai tifosi di mantenere fiducia ed entusiasmo, evitando che la delusione per i primi risultati possa trasformarsi in malumore. Il suo appello ha riguardato soprattutto i nuovi calciatori, che devono ancora comprendere fino in fondo quanto la città di Catanzaro sia capace di offrire alla squadra.

Il sostegno del pubblico del Ceravolo potrà rappresentare un elemento importante per aiutare il gruppo a ritrovare sicurezza, continuità e risultati.

Floriano Noto ribadisce il suo legame con il Catanzaro

Sul palco è salito anche il presidente Floriano Noto, accolto con grande partecipazione dai sostenitori. Il massimo dirigente ha riconosciuto quanto sia difficile mantenere costantemente alto il livello raggiunto dal club negli ultimi anni.

Noto ha però confermato la propria fiducia nel lavoro della società, dello staff e dei calciatori. Per ottenere risultati saranno necessari impegno, sacrificio e collaborazione da parte di tutte le componenti dell’ambiente.

Il presidente ha infine ribadito il suo rapporto personale con i colori giallorossi, definendosi il primo tifoso del Catanzaro.

Adesso il Ceravolo attende la Carrarese

La serata si è conclusa tra musica, fotografie e applausi, lasciando l’immagine di una città ancora fortemente vicina alla propria squadra. La risposta dei tifosi, arrivata nonostante un inizio di stagione difficile, rappresenta un segnale importante per tutto l’ambiente.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento di campionato. Il Catanzaro contro la Carrarese avrà l’occasione di tornare davanti al proprio pubblico e provare a dare una svolta alla stagione.

Al Nicola Ceravolo serviranno equilibrio, determinazione e maggiore concretezza. La squadra dovrà trasformare il calore ricevuto al Parco della Biodiversità in energia positiva sul campo, con l’obiettivo di conquistare i primi punti e aprire una nuova fase del proprio campionato.