Catanzaro al Parco della Biodiversità per l’abbraccio tra squadra e tifosi

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La presentazione della prima squadra e del settore giovanile animerà la serata del 7 settembre con musica attività per bambini e sapori della tradizione

Il Catanzaro incontra la sua gente in uno degli appuntamenti più sentiti dell’inizio della nuova stagione. Questa sera, lunedì 7 settembre, il Parco della Biodiversità Michele Traversa ospiterà la presentazione ufficiale della prima squadra e del settore giovanile dell’US Catanzaro 1929.

La manifestazione inizierà alle ore 19 e offrirà ai sostenitori l’occasione di accogliere i calciatori giallorossi, conoscere i giovani del vivaio e trascorrere una serata all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della passione sportiva.

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Il messaggio di Floriano Noto ai tifosi del Catanzaro

Alla vigilia dell’appuntamento, il presidente Floriano Noto ha rivolto un messaggio alla città, sottolineando il valore simbolico della presentazione ufficiale del Catanzaro.

Per il numero uno del club, questo evento rappresenta il momento in cui si rinnova il legame tra la società, la squadra e una tifoseria che ha sempre accompagnato le Aquile anche nei passaggi più delicati.

L’invito rivolto al popolo giallorosso assume un significato particolare dopo un avvio di campionato complicato. Il presidente ha richiamato tutti all’unità, ricordando come il sostegno della piazza abbia permesso al Catanzaro di affrontare e superare numerose difficoltà nel corso degli anni.

La serata al Parco della Biodiversità vuole quindi andare oltre la semplice passerella dei calciatori. L’obiettivo è creare un grande momento di condivisione e rafforzare quel rapporto tra il Catanzaro e la sua città che costituisce uno dei punti di forza della società.

“Vi aspettiamo tutti insieme. Sempre Forza Aquile” è il messaggio con cui Floriano Noto ha concluso il suo appello ai sostenitori.

Il programma della presentazione del Catanzaro

Il programma accompagnerà il pubblico per l’intera serata, alternando musica e momenti dedicati alle diverse componenti della società.

Ore 19.00

Apertura della manifestazione e DJ set

Ore 20.00

Presentazione del settore giovanile del Catanzaro

Ore 21.00

Presentazione ufficiale della prima squadra

Dalle ore 22.00 alle 23.30

Chiusura della serata e DJ set

A condurre l’evento sarà Simona Palaia, conduttrice di LaC Network, chiamata ad accompagnare sul palco i protagonisti della nuova stagione giallorossa.

Spazio alle famiglie e ai piccoli tifosi

La festa è stata pensata anche per le famiglie. Per i più piccoli sono previste diverse attività di intrattenimento e la possibilità di vivere l’esperienza del trenino giallorosso.

Un modo per coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle ulteriormente ai colori del Catanzaro, valorizzando il senso di appartenenza che lega la squadra al territorio.

Il menù giallorosso con i sapori della tradizione

Nel corso della manifestazione sarà possibile scoprire anche il menù giallorosso preparato dal ristorante Papilla al Parco. La proposta comprende cinque differenti menù tradizionali, pensati per completare la serata con i sapori della cucina locale.

La presentazione diventa così una vera festa cittadina, capace di unire calcio, musica, gastronomia e divertimento in uno dei luoghi più conosciuti di Catanzaro.

Una serata per ritrovare entusiasmo e unità

La presenza della prima squadra e dei ragazzi del vivaio permetterà ai tifosi di conoscere da vicino i protagonisti del nuovo percorso sportivo. In un momento in cui il gruppo ha ancora bisogno di tempo per trovare equilibrio e continuità, l’abbraccio della città può rappresentare una spinta importante.

L’appuntamento di questa sera al Parco della Biodiversità di Catanzaro sarà quindi l’occasione per ritrovare entusiasmo, ribadire la vicinanza ai colori giallorossi e accompagnare le Aquile verso le prossime sfide della stagione.